En esta última temporada de «Velvet», entre un montón de excelentes actores veteranos y no tan veteranos hay una joven promesa que destaca: Aitor Calderón. A sus 6 años, «mejor casi 7 ya que mi cumpleaños es el próximo 2 de enero» no es un niño-actor resabiado, sino simple y llanamente un niño al que le gusta interpretar. Él estuvo entre los actores que protagonizaron el gran momento del último capítulo de la serie: el incendio en las galerías. ¿Fue lo más difícil de rodar? «Fue la más complicada: había mucho humo; pero también en la que mejor me lo pasé. En “Velvet” no ha habido ninguna escena complicada», señala el pequeño, que se vio envuelto en la tormenta de humo que destruía el templo de la serie de Antena 3.

Pese a su temprana edad su carita ya ha aparecido en «El caso», donde interpretaba el papel de Blas, el hijo de la secretaria del periódico que daba título a la serie emitida hace unos meses por TVE. También ha sido Nico en la película «Qué Dios nos perdone» y ahora es Alberto, el hijo de Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre) y Ana Ribera (Paula Echevarria).

Cuando Miguel Ángel Silvestre lo vio actuar por primera vez hizo el siguiente comentario en Twitter «Menudo actorazo estás hecho querido Aitor. Contigo todo es fácil!!!» Al ser menor de edad, solamente ha trabajado unas horas «para hacer su papel». El resto del tiempio ha seguido su vida normal, acudiendo a su colegio Fernando de Rojas. «Mi asignatura favorita son las Matemáticas, aunque también me gustan las Ciencias Sociales... ¡¡¡en Matemáticas he sacado todo dieces!!!», dice con sonrisa divertida. Aunque se lo ha pasado muy bien con todos, destaca Miguel Ángel («me ha enseñado a hacer aviones de papel y me he hecho muy amigo de su sobrino»), Paula Echevarria, Adrián Lastra, José Sacristán y Manuela Velasco...«Me llevo bien con ellos y ellos me quieren», reconoce.

Nos confiesa que lo que más le gustaba en los rodajes es estar con «los mellis», los hijos de Rita y Pedro, «sobre todo cuando estábamos jugando y terminaba la escena y nosotros seguíamos jugando sin parar». Dada su corta edad no ha podido ver la serie. «Me lo he pasado muy bien. Yo no quiero que termine “Velvet” yo quiero que siga. Quiero volver a grabar con ellos». Dice que sus compañeros del colegio le felicitan por lo que hace y cuando está en clase «no paran de preguntarle cosas». La Nochebuena está a la vuelta de la esquina y los Reyes Magos un poco después. «Ya he escrito la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos y les he pedido pocas cosas: un robot, una pista de carreras y cuatro motos...»