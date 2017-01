Diez comedias que te harÃ¡n llorar

Will Arnett vuelve a verse envuelto en otra comedia de catástrofes como ya lo hizo en «Weeds» o «Arrested development», pero esta vez también la he escrito él. En «Flaked», interpreta a Chip, un viejo conocido vecino de Venice (California). Antes era un alcohólico y se paseaba conduciendo ebrio por la zona. Ahora que supuestamente está rehabilitado, tiene que enfrentarse a sus propias mentiras empezando porque no es tan buena persona como él se piensa porque si no se habría encaprichado de la chica que le gusta a su mejor amigo.