Xuso Jones: Â«Me identifico con 'Â¡Canta!' porque trata de gente joven que se siente libreÂ»

Si hay una película que pueda destronar a «Rogue One» del número uno de la taquilla en España es «¡Canta!», la cinta de animación de estas Navidades. En ella Buster Moon, un elegante koala propietario de un teatro en plena decadencia, decide celebrar un concurso para sacar adelante el negocio. Las aventuras que le ocurren mientras organiza esta especie de «La Voz» garantizan la diversión. Una diversión que Universal ha querido trasladar al mundo real con un fiesta donde cinco youtubers (Curricé, Xandra Garsem, Uy! Albert y Zaifer) guían a cinco jóvenes talentos para grabar un tema para la promoción de «¡Canta!». Lo mejor: Xuso Jones es el maestro de ceremonias, el Buster Moon fuera de la pantalla. Y eso que reconoce a ABC que no se siente especialmente reflejado en el koala: «Me identifico con la película: lo que tenga que ver con los cásting, cantar y animales me flipa. Pero no tengo un personaje con el que me identique más».

El resultado es «Young and free», un tema escrito por Xuso Jones e interpretado por él mismo junto a los cinco coaches y ganadores de «¡Canta!». Una canción que refleja el espíritu de la cinta y un «honor» para su intérprete: «Me encanta la película porque trata de gente joven que se siente libre. Que quiere triunfar en todos los ámbitos de la vida y la vida le cantan».

Un trabajo que requiere un esfuerzo como artista: «Para componer un tema para una película como ¡Canta! o Gru, mi villano favorito tienes que saber de qué va la historia. Te dan palabras clave desde el estudio, pero no te presionan para la canción. Lo que se trata es de hacer una canción a medida», explica el murciano.

Doblaje en España

En su versión original, la película cuenta con grandes actores para dar voz a los personajes animados. En la versión doblada no podía ser menos: Concha Velasco o Paco León son algunas de las voces en español de «¡Canta!»: «Quién me iba a decir a mi que a los 77 años iba a hacer algo diferente, algo nuevo, cuando ya todo el mundo está de vuelta y parece imposible», dijo la actriz Concha Velasco a Efe tras su estreno como dobladora de dibujos animados.

«Es que '¡Canta!' es 'El crepúsculo de los dioses', curiosamente el gran musical que a mí me hubiera gustado hacer en España y que nunca pude. Y al final, mira, he conseguido realizar un sueño, aunque haya sido en dibujos animados», explicó la voz en castellano del personaje Nana. «Es un personaje muy importante aunque no sea la protagonista; es tan guapa y elegante», dice. Aunque sea una oveja.

Porque «¡Canta!» recrea una ciudad en la que todos los habitantes son animales; el protagonista es un koala, Buster Moon, que gracias al esfuerzo de su padre ha logrado comprar un teatro, pero no tiene suerte con los espectáculos. Asistido por una camaleón viejecita, la señorita Crawly (a la que dobla Paco León), idea un concurso para talentos de cuyo éxito depende que el banco no le embargue el teatro.

«Es un lujazo total trabajar con Concha. Cuando no venía a cuento -afirma Paco León-, ya le nombraba como referente de mi profesión: yo quiero ser Concha Velasco de mayor y hacer todo lo que ella ha hecho y estar con ese brillo en los ojos y esas piernas tan maravillosas». También es la primera vez que León dobla a un personaje femenino en animación, donde se estrenó hace años en «Madagascar»

Junto a León, Santi Millán, que ya fue el osito de peluche macarra de «Ted», compone a Mike, un ratón mafioso tocado con la voz de Frank Sinatra. Ambos actores, también padres, defienden que algunas películas para niños «a veces dan mucha pereza, pero ésta -asegura León- es divertida y emocionante para toda la familia» y destaca, aunque sencillo, el positivo mensaje que lanza la película: «que si luchas por tu sueño lo puedes conseguir».

Con esa excusa, «¡Canta!» incorpora una banda musical excepcional, con 23 canciones tan reconocidas como «Hallelujah», «I'm still standing», «My Way», «Under Pressure» o «Bamboleo», algunas de ellas interpretadas en su idioma original por los dobladores americanos, de Scarlett Johansson a Reese Whiterspoon o Set MacFarlane.