El mexicano Diego Luna compartió a través de su cuenta de twitter una carta enviada por un fan de Star Wars tras ver «Rogue One», la película en la que el actor interpretó al capitán Cassian Andor.

Durante las entrevistas previas al estreno de la película, Luna habló sobre la complejidad que tenía su personaje por la constante necesidad de improvisación. Pese a los estereotipos marcados sobre la gente latinoamerica, en especial los mexicanos, el actor decidió conservar su acento para la película. Parece que su decisión conmovió a muchos:

«Hoy llevé a mi padre a ver 'Rogue One'. Llevaba tiempo queriendo hacerlo. Quería que mi padre mexicano, con su fuerte acento mexicano, experimentase lo que es ver a un héroe en un ‘blockbuster’ hablar como él. Y, aunque no estaba seguro de si iba a repercutir en él, me lo llevé de todas formas. Cuando el personaje de Diego Luna aparece en pantalla y empieza a hablar, mi padre me dio un codazo y me dijo, 'tiene un acento fuerte'. Yo le contesté, 'sí'. Cuando terminó la película e íbamos hacia el coche, me dijo, '¿te has dado cuenta de que tiene acento?' y le contesté, 'sí, papá, como el tuyo'. Después, mi padre me preguntó si la película había recaudado mucho dinero. Le dijé que era la segunda película más taquillera de 2016 aunque solo llevaba 18 días en 2016 (antes de que llegase el nuevo año). Después me preguntó si a la gente le había gustado la película, le contesté que tenía muchos seguidores y buenas críticas. Luego me preguntó por qué Diego Luna no había cambiado su acento y le dije que Diego había hablado sobre mantener su acento y lo orgulloso que está de él. Mi padre se quedó en silencio durante un tiempo y me dijo, 'y es uno de los protagonistas'. Yo le dije, 'lo es'. Y mi padre estaba feliz. Cuando conducíamos a casa empezó a decirme sobre otros actores mexicanos que deberían estar en películas americanas. La representación importa».