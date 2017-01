Ridley Scott: Â«El cine actual es bastante maloÂ»

Está claro que no veremos a Ridley Scott dirigiendo una película del universo Marvel. El director de «Alien, el octavo pasajero» ha concedido una entrevista al portal Comic Book Movie en la que asegura que, aunque ha recibido ofertas, no participará en ningún largometraje sobre superhéroes. «Me lo han pedido en numerosas ocasiones, pero soy incapaz de creerme la escueta tela de araña que sujeta la irrealidad en la que viven», ha subrayado el británico.

Para explicar su posición, Scott afirma que «'Blade Runner' es en realidad una tira de cómic, una historia oscura en un mundo fantástico. Incluso se podría colocar a Batman o Superman en ese mundo, con esa atmósfera. La diferencia es que yo tenía una maldita buena historia, ¡todo lo contrario que tener una "no-historia!"».

Scott no solo arremete contra el cine de superhéroes, si no que el director no se muerde la lengua al afirmar que «en general, el cine actual es bastante malo». ¿Culpa el director de 'Gladiator' a las historias de superhéroes de esta decadencia? Así, al menos, lo demuestra durante la entrevista con Comic Book Movie, en la que asegura que «espero que este tipo de películas no afecten a los que seguimos queriendo hacer cine inteligente», dice.

«Alien: Covenant»

Por el momento, el director británico está a la espera de estrenar en mayo 'Alien: Covenant', con un guión de Jack Paglen, Michael Green, y John Logan. La película vuelve a contar con el nominado al Óscar Michael Fassbender, Noomi Rapace, Guy Pearce, quienes retomarán sus papeles de 'Prometheus', Danny McBride, Katherine Waterston y James Franco. [Ver tráiler de «Alien: Covenant»]

En «Alien: Covenant», la tripulación de la Covenant es destinada a un planeta remoto de la galaxia. Pese a que muchos lo consideran un paraíso inexplorado, seguro, e idóneo para la colonización, acaba resultando ser uno de los territorios más peligrosos y oscuros del universo. Allí, la tripulación dará con el androide David (Michael Fassbender), superviviente de la expedición llevada a cabo por la nave científica Prometheus diez años atrás. La película tratará de dar respuesta a todas las incógnitas que quedaron sin resolver en 'Prometheus'.