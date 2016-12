La rebelde escena eliminada de Carrie Fisher en Â«Star Wars: El despertar de la fuerzaÂ»

Aunque la triste noticia de su muerte llegaba hace unos días, todavía queda Carrie Fisher para rato. Su participación en el Episodio XVIII ya estaba filmada y HBO ha confirmado que emitirá este 2017 un documental en el que se abordará la relación de la actriz con su madre, Debbie Reynolds, fallecida tan solo un día después.

Pese a sus otras incursiones en la gran pantalla, su talento como guionista y su pericia arreglando libretos, para gran parte del mundo Fisher siempre será la princesa Leia, o en su defecto, la general Organa.

Aunque en «Star Wars: el despertar de la fuerza» vimos a una Leia más madura, ya como líder de la resistencia, su presencia en pantalla nos supo a poco. Y quizás la que podría ser su mejor frase se quedó fuera del metraje final, por eso es de agradecer que se hagan públicas escenas eliminadas de la intérprete, que sigue viva en los fotogramas.

I really wish this had stayed in #TheForceAwakens. Genuine #CarrieFisherpic.twitter.com/BzQgxfAvkV