El polÃ©mico tuit que Steve Martin tuvo que borrar tras la muerte de Carrie Fisher

En la era de las redes sociales cualquier equivocación puede salir muy cara. Muchos famosos se han convertido en el foco de la noticia tras sus sus desafortunadas palabras en Twitter donde, tras percatarse de que sus seguidores criticaban sus comentarios, se han apresurado a borrar esos malditos 140 caracteres. Afortunadamente, siempre hay un buen 'pantallazo' que nos recuerda que la metedura de pata fue real.

El último en caer en un error en Twitter ha sido el actor Steve Martin quien, tras la muerte de la actriz Carrie Fisher, se apresuró a mostrar su pesar en la red de microbloggin con un comentario desafortunado:

[«Cuando yo era joven, Carrie Fisher era la criatura más bella que había visto nunca. Resultó que era ingeniosa y brillante también»]

New York Magazine se hizo eco del tuit en un artículo en el que criticaba la imagen de «sex symbol» que el personaje de la Princesa Leia había tenido durante «La Guerra de las Galaxias» y a la que había contribuido su famoso bikini dorado de «El Retorno del Jedi». «Leia era una líder fuerte e inteligente con un gran conocimiento de la táctica» y no solo una figura bonita, dice la publicación. Esa visión de Leia Organa como símbolo sexual se mantuvo en el tiempo y, recuerda New York Magazine, se plasmó de forma habitual en programas y series de televisión. Un ejemplo fue «Friends», que en un capítulo muestra a Ross confesando a Rachel sus fantasías sexuales con Leia y el icónico bikini.

El tuit en el que Steve Martin se centra en el aspecto físico de Carrie Fisher antes que en la alabanza a su inteligencia viene a recordarnos esa concepción de Leia, dice New York Magazine. Varios usuarios reaccionarion al comentario de Martin asegurando que Fisher fue algo más que un rostro bonito: «Creo que ella aspiraba a algo más alto que simplemente ser bella», respondió un tuitero. El actor ha borrado el tuit sin querer hacer comentarios al respecto.