Buenas noticias para los fans de Bryan Cranston. La exitosa serie «Malcolm in the Middle» podría convertirse en una película, tal y como ha afirmado el actor recientemente. La ficción, explica Cranston, estaría preparando su adaptación al cine: «Ha habido negociaciones sobre un filme de 'Malcolm in the Middle. Tendremos que ver qué ganas tienen de ello los fans, pero podría suceder», dijo el actor que interpretó al cabeza de familia Hal Wilkerson, en la serie de Fox.

Cranston, quien alcanzó el reconocimiento de crítica y público gracias a su interpretación de Walter White en «Breaking Bad», se ha mostrado optimista con el proyecto afirmando que «estaría bien volver a interpretar a toda esa gente».

«Malcolm in the Middle» se emitió en Fox durante siete temporadas en las que recibió grandes premios, entre ellos siete Premios Emmy, un Grammy y fue siete veces nominada al Globo de Oro.