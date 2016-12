Â«JulietaÂ» se estrena en EE.UU.

'Julieta', la nueva película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Emma Suárez y Adriana Ugarte, llega este miércoles a los cines de Estados Unidos.

Según han confirmado fuentes de su productora, El Deseo, el filme se estrenará primero en Nueva York y Los Ángeles, y posteriormente llegará a otras ciudades en función de la taquilla, en lo que se conoce como «platform release». Estados Unidos es uno de los pocos países donde aún no se ha estrenado este drama, que ha recaudado en todo el mundo alrededor de 20 millones de euros, según han confirmado estas fuentes.

A pesar de ser preseleccionada para los Oscar, la película de Pedro Almodóvar, no ha logrado pasar la primera selección de los Oscar para competir en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La Academia de Hollywood anunció el pasado jueves las nueve películas que pasan a la siguiente fase, entre las que se encuentran «Tanna» de Bentley Bentley Dean y Martin Butler (Australia), «Solo el fin del mundo» de Xavier Dolan (Canadá), «Land of Mine» de Martin Zandvliet (Dinamarca), y «Toni Erdmann» de Maren Ade (Alemania). Completaron el listado de semifinalistas «The Salesman» de Asghar Farhadi (Irán), «The King's Choice» de Erik Poppe (Noruega), «Paradise» de Andrei Konchalovsky (Rusia), «A Man Called Ove» de Hannes Holm (Suecia), y «My Life as a Zucchini» de Claude Barras (Suiza).

Junto a la española se quedaron fuera otra opciones iberoamericanas como «Neruda» del cineasta chileno Pablo Larraín. En total, entre las nueve semifinalistas no hay ninguna en español.