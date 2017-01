Jennifer Lawrence: «'Passengers' tiene el mejor guion que he visto»

Jennifer Lawrence encarna a Aurora, una joven escritora con un sueño muy ambicioso: marcar su nombre en la historia. «Me identifico en muchas cosas, pero lo más difícil de interpretar a este personaje ha sido transmitir la soledad que ella siente», confiesa la actriz, ya que Aurora, pese a tener todo lo que una chica podría desear, no se siente realizada. Para conseguir su meta, decide embarcarse en la nave Avalon durante 120 años en un sueño profundo para llegar a un nuevo planeta, uno que nadie antes ha visto y cuya historia aún no está escrita (hecho que quiere hacer ella).

«Me encanta la idea de exploración espacial, pero no estoy muy entusiasmada con ir a Marte», contesta la actriz ante la similitud del viaje de su personaje con el que emprenderá un grupo de personas a Marte en 2030. «Parece que el tiempo el malo, no creo que las condiciones sean las mejores… Suena como un bonito planeta, pero tiene pinta de hacer demasiado viento», bromea. Eso sí, tiene claro el libro que se llevaría con ella a los confines del universo: «Sinceramente, Harry Potter», confiesa.

«Hemos trabajado hasta dieciséis horas al día»

«Passengers» es el resultado de un duro trabajo. «Trabajamos muchísimo, quince o dieciséis horas al día, unos seis días a la semana», revela su coprotagonista Chris Pratt. Algo que se notó en el set. «Nunca he visto a un actor tomar las riendas de un rodaje de esa manera. Estaba cansado, como todos, pero tenía tanta energía. Dio un discurso muy emotivo. Valoró el trabajo tan duro que todos y cada uno estábamos haciendo», recuerda la versión más tierna de Lawrence. «Habló de lo que nos entusiasmaba el proyecto, lo que nos alegraríamos al ver cómo quedaría en la pantalla y eso cambió totalmente la energía del set», confiesa la actriz.

Pese a haber interpretado más de un personaje solitario, la idea de la soledad que sienten le es muy lejana. «Me es muy difícil de imaginar ese sentimiento», confiesa Lawrence. Sobre qué le deparará el futuro a una de las actrices del momento, sigue siendo un misterio: «No me gusta pensar en qué personajes haré en un futuro. Nunca imagino nada que vaya a pasar dentro de tanto tiempo, creo que es una pérdida de tiempo», reflexiona. «Jamás habría imaginado interpretar a una escritora en el espacio y mírame ahora. Creo que la clave para que diga que sí a una película es que me de ganas de verla al leerla o que me haga cuestionarme si soy capaz o no de hacerlo», añade. Todos estos requisitos los tuvo «Passengers»: «Ha sido el mejor guión que he leído hasta ahora. Cuando lo cogí por primera vez sentí la necesidad de seguir leyendo. Una página más pensaba… hasta que lo acabé», concluye.