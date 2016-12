El misterio del Goya que los hermanos Bajo Ulloa quisieron vender

Nunca antes había ocurrido en los 30 años que la Academia de Cine lleva entregando los Premios Goya. Nunca había ocurrido o es que, sencillamente, no había redes sociales. Destacados nombres del mundo del cine se hicieron eco ayer de un tuit en el que un «cabezón» adornaba las vitrinas de una tienda de empeños en Vitoria. El precio: 4.999 euros. La categoría: mejor guión original de 1991. El propietario que lo puso a la venta: un misterio en ese momento.

La confusión llegó por la fecha en el pie del Goya. En la ceremonia de 1991, Montxo Armendáriz se llevó el galardón por la película «Las cartas de Alou». Así lo hizo saber el propio cineasta, que subió una foto a su perfil de Twitter con el premio en su salón. Entonces, ¿a quién pertenecía el que estaba a la venta? Todo apuntaba a un «fake» típico de las redes sociales, o a una falsificación del trofeo. En realidad fue una confusión de fecha.

@Belategui es fake o error, pq el mio de ese año por está aquí pic.twitter.com/GS4CLOKHVL — Montxo Armendariz (@montxoarmendari) 26 de diciembre de 2016

En todas las entregas de premios –Oscar incluidos– se reconoce a las películas del año anterior. «Las cartas de Alou» se estrenó en 1990 y a Armendáriz se lo dieron al año siguiente. Quien recogía el premio a mejor guión original en 1992 era Eduardo Bajo Ulloa por «Alas de mariposa», dirigida por su hermano Juanma, que tuvo que hipotecar su casa para producirla. Sin embargo, la Academia grabó la fecha del estreno, 1991, en lugar de la de la ceremonia. Por eso hay dos Goya con la misma fecha. Y por eso Montxo Armendáriz tuvo que desmentir que hubiera puesto a la venta el suyo. Quienes no lo han desmentido han sido los hermanos Bajo Ulloa, que no han realizado ninguna declaración. El lunes Jorge Barro, periodista de «El Correo», consiguió contactar con el guionista, que no quiso hablar. Ayer, ABC pudo confirmar que fue Eduardo Bajo Ulloa el que llevó el Goya a la tienda, un Cash Converters de la ciudad de Vitoria.

Propiedad del ganador

Desde que se hiciera pública la fotografía, muchos se han preguntado si es legal o no vender un Goya. Las normas de la Academia de Cine dejan claro que «es propietario quien lo recibe». Sin embargo, desde el establecimiento han querido evitar problemas: «Decidimos quitarlo de la venta para dejarnos de líos», dijo uno de los responsables. El Goya, categorizado en el escaparate como «objeto insólito», nunca tuvo comprador: «Es difícil que se venda porque es caro y Vitoria es una ciudad pequeña», aseguran.

Los motivos que han llevado a Eduardo Bajo Ulloa a desprenderse del premio son desconocidos. «El Correo» ha informado de que en los últimos años ha trabajado como camarero en la capital alavesa. Quizá le haya forzado la cecesidad de liquidez, a tenor de lo explicado por la tienda: «No quiso empeñarlo, sino que lo que quería era venderlo al público».