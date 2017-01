Suele decirse que los Globos de Oro son conservadores, pero este año han roto todos los esquemas. «Atlanta», nueva en los premios de la asociación de la Prensa Extranjera de hollywood ha roto la hegemonía de series como «Transparent» o «Mozart in the Jungle» en comedia, y «The Crown» y su Reina Isabel II, Claire Foy, ha hecho lo propio en drama. Ni «Stranger things» ni la resucitada Winona ryder, tampoco «Juego de tronos», aunque ya sabemos que esta serie es más de los Emmy que de los Globos de Oro, y de vacío también se fue «Westworld», la serie que está llamada a suceder en éxito y calidad a la ficción que adapta las novelas de George R. R. Martin en HBO.

El infiltrado» se convirtió en la gran ganadora de los Globos de Oro 2017 en el apartado de series con tres estatuillas. Demasiada tentación no premiar al que fuera el Dr. House (Hugh Laurie), ni por supuesto a Tom Hiddleston, aunque tampoco se olvidaron de premiar a su compañera Olivia Colman. El trío venció en sus categorías pese a competir con pesos pesados como John Turturro (cuya «The Night of» se ha ido de vacío, pese a lo de moda que está actualmente su protagonista, tras aparecer en la serie de HBO, en Netflix con «The OA» y en «Rogue One»), John Lithgow («The Crown» y Lena Headey («Juego de tronos»).

Pero no han sido las únicas sorpresas de la noche. En una gala marcada por la esperada victoria de «La La Land», la cinta de Damian Chazelle se convirtió en la película con más Globos de Oro de la historia, encumbrando a su reparto (Ryan gosling y Emma Stone) y a su director, a su banda sonora, pero también a su guión, categoría en la que no partía como favorita. Los galardones dieron, si embargo, la espalda a una de las que prometía dar la campanada a última hora, «Moonlight», que solo se hizo con el Globo de Oro a mejor película de drama.

Y si algo sorprendió fue la victoria de Aaron Taylor-Johnson en mejor actor secundario. Ya lo hizo su nominación, que dejó fuera del palmarés a Michael Shannon, su compañero de reparto en «Animales nocturnos», cuya interpretación fue alabada por la crítica.

Después del práctico olvido de Isabelle Huppert durante la temporada de premios, los Globos de Oro 2017 decidieron premiarla, a una de las pocas extranjeras de la gala, haciendo honor a su nombre. Y también a su película, «Elle», que se ha impuesto a la favorítisima y aclamada «Toni Erdman».

'How Far Will I Go'

'City of Stars'

'Can't Stop the Feeling'

My Life as a Zucchini

The Salesman

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Todos los premiados en las categorías de series:

Mejor serie de televisión en comedia/musical

-Atlanta

-Black-ish

-Mozart in the jungle

-Transparent

-Veep

Mejor serie drama

-The Crown

-Juego de Tronos

-Stranger Things

-This Is Us

-Westworld

Mejor miniserie o película para televisión

-American Crime

-The Dresser

-The Night Manager

-The Night Of

-American Crime Story

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

-Felicity Huffman, 'American Crime'

-Riley Keough, 'The Girlfriend Experience'

-Sarah Paulson, 'American Crime Story'

-Kerry Washington, 'Confirmation'

-Charlotte Rampling, 'London Spy'

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

-Riz Ahmed, 'The Night Of'

-Bryan Cranston, 'All the Way'

-John Turturro, 'The Night Of'

-Tom Hiddleston, 'El infiltrado'

-Courtney B. Vance, 'American Crime Story'

Mejor actriz de serie de comedia/musical

-Rachel Bloom por 'Crazy Ex Girlfriend'

-Julia Louise Dreyfus por 'Veep'

-Sarah Jessica Parker por 'Divorce'

-Gina Rodriguez por 'Jane the Virgin'

-Tracee Elis Ross por 'Black-ish'

-Issa Rae por 'Insecure'

Mejor actor de serie de comedia/musical

-Gael Garcia Bernal, 'Mozart in the Jungle'

-Nick Nolte, 'Graves'

-Jeffrey Tambor, 'Transparent'

-Anthony Anderson, 'Black-ish'

-Donald Glover, 'Atlanta'

Mejor actor de reparto

-Sterling K. Brown por 'American Crime Story'

-Hugh Laurie por 'El infiltrado'

-John Lithgow por 'The Crown'

-Christian Slater por 'Mr. Robot'

-John Travolta por 'American Crime Story'

Mejor actriz de reparto

-Olivia Colman por 'El infiltrado'

-Lena Headey por 'Juego de tronos'

-Chrissy Metz por 'This is Us'

-Mandy Moore por 'This is Us'

-Thandie Newton por 'Westworld'

Mejor actriz de serie de drama

-Caitriona Balfe, 'Outlander'

-Claire Foy, 'The Crown'

-Keri Russell, 'The Americans'

-Winona Ryder, 'Stranger things'

-Evan Rachel Wood, 'Westworld'

Mejor actor de serie de drama

-Rami Malek, 'Mr. Robot'

-Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

-Matthew Rhys, 'The Americans'

-Liev Schreiber, 'Ray Donovan'

-Billy Bob Thornton, 'Goliath'