Premios cinematográficos como los Oscar o los Globos de Oro nacieron para reconocer el talento de producciones que, por una razón u otra, destacaban en el contexto del séptimo arte, aunque siempre han existido otros factores que influyen en su concesión: la trayectoria, la taquilla, enmendar una antigua deuda o reconocer a sectores marginales dentro de la industria. Porque si las deudas de estos premios se acumulan en sus vitrinas, también lo hacen sus intentos por resarcirse.

«Tiene 23. Es menopausica», bromea la sátira sobre la meca del cine «Map to the stars» de David Cronenberg. Y muchos dirían que razón… no le falta. El número de papeles para mujeres maduras en Hollywood es inversamente proporcional a la edad de las actrices que deberían interpretarlos.

Los datos son los datos, y la historia la escriben los vencedores. Aunque interpreten a un perdedor, papel recurrido que suele gustar a los académicos. De los 424 premios que se han repartido en las categorías interpretativas a lo largo de la historia de los Globos de Oro (en categoría de drama, comedia y secundario), tan solo 16 actrices que superaban las seis décadas de vida se llevaron a casa el galardón. Es decir, menos del 4%. A nadie le amarga un dulce, y a los académicos que eligen a los premiados le gustan más las caras jóvenes. Buena prueba de ello es que un 12% de las premiadas tienen menos de 30 años mientras que los galardonados dentro de este rango de edad en las categorías masculinas no superan el 3%.

Aunque dilapidaria, la frase de la sátira de Cronenberg sobre Hollywood no es del todo cierta. El ratio de actores y actrices premiados de entre 30 y 60 años es el más numeroso y representa un 75%. Sin embargo, si se puede elegir, la industria suele decantarse por una actriz joven que hace de adulta. Cierto es que la persona con más Globos de Oro es Meryl Streep, con 67 años, que cuenta con 8 en su colección de premios y, este año, además de optar a otro, recibe el honorífico. Pero también lo es que escogieron a Jennifer Lawrence (26 años) para interpretar a una mujer adulta en «Joy».

Tierra hostil para los extranjeros

Que hay sectores marginales en los Globos de Oro es indudable. Y las personas de mayor edad no son las únicas. A pesar de que estos premios los entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, precisamente lo que no abunda entre los galardonados son extranjeros. De hecho, un 66% de los que han recibido este galardón son estadounidenses. Desde Jack Nicholson, el actor con más galardones en la categoría masculina con seis sin contar el premio honorífico (Cecil B. DeMille), hasta Rosalind Russell, que hizo pleno al ganar los cinco Globos de Oro a los que optó. «América para los americanos», como dictaba la Doctrina Monroe en el siglo XIX.

A Hollywood le gustan los estadounidenses. Siempre que puede, la referencia del cine mundial mira para sí y premia a los que han nacido dentro de sus fronteras. Entre los intérpretes extranjeros que se han llevado el premio, la nacionalidad que más arraigo tiene entre los votantes de la Academia es la británica, un 20% del total, quizás por hablar la misma lengua. El resto de nacionalidades que han mordido la estatuilla se puede contar con las manos. Como las veces que, en el anuncio de los premiados, se ha mencionado a España. En el panorama interpretativo, solo una, cuando Javier Bardem recogió el Globo de Oro al mejor actor de reparto por la oportunidad que Joel y Ethan Cohen le brindaron con el psicópata asesino Anton Chigurh en «No es país para viejos».

Las minorías también caminan con pies de plomo en esta industria. A pesar de lo mucho que se criticó a los Oscar el año pasado por la poca presencia de actores negros en la ceremonia, no solo sucede en el Dolby Theater. La etnia que más Globos de Oro ha logrado es la caucásica, que se ha impuesto en el 94% de las ocasiones. Tan solo un asiático y ocho latinos han sido premiados en el apartado interpretativo, mientras que los afroamericanos con galardón, por doble partida Denzel Washington y Whoopi Goldberg, representan tan solo el 3,3%, un ratio dos décimas inferior a los que se han llevado la estatuilla dorada. Además, a pesar de su ascendencia, ninguno de los afroamericanos ha nacido en África; la única persona que ha ganado un Globo de Oro y ha nacido en este continente es Charlize Theron, actriz blanca nacida en Sudáfrica.