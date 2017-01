El próximo 8 de enero, desde el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, se celebrará la 74 edición de los Globos de Oro. Como maestro de ceremonias estará el humorista Jimmy Fallon. El presentador de «The Tonight Show» recoge el testigo del británico Ricky Gervais y parece que seguirá con el tono que protagonizaba la ceremonia: «Estoy deseando pasar tiempo con la prensa extranjera de Hollywood –organizadores del premio– antes de que Donald Trump les deporte a todos», bromeaba Fallon cuando se conoció la noticia.

Pero no estará solo. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ya ha anunciado los presentadores y, entre ellos, encontramos nombres como el de Steve Carell, Nicole Kidman (la veremos pronto gracias a la producción de HBO «Big little lies») y Brie Larson. También estarán Ben Affleck y Jessica Chastain.

We are proud to confirm @BenAffleck and @jes_chastain as presenters at the 74th #GoldenGlobes! pic.twitter.com/re3mXVxWPH