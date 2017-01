Los directores noveles nominados al Goya, juntos pero no revueltos

Como todos los años, la Academia de Cine reunió en su sede a los directores noveles candidatos al Goya de este año, ceremonia que se celebrará el próximo 4 de febrero. Raúl Arévalo (el favorito en todas las quinielas con su excelente «Tarde para la ira»), Marc Crehuet, Nelly Reguera y Salvador Calvo hicieron un coloquio sobre sus películas, su creación y el coste, en todos los sentidos, que se pagó por realizarlas.

En el caso de Crehuet ya se sabía que era una obra de teatro llevada al cine después de una gira de dos años, con los mismos actores y el mismo equipo. Tanto que se hizo como una cooperativa, con gastos en los que entraron todos los componenentes del rodaje. Nelly Reguera confesó que tuvo una vocación tardía por dirigir. Sin embargo,realizó un corto «Pablo», que tuvo muy buena acogida y de ahí al lanzarse al rodaje de «María (y los demás)» solo hubo un paso.

Lo de Raúl Arévalo es conocido. Desde pequeño su ambición era ser director, no actor, pero los camino de la vida le llevaron por el segundo sendero. Tardó ocho años en escribir el guión de «Tarde para la ira» y contaba que «desde el principio tenía en la cabeza a Antonio de la Torre y Luis Callejo como protagonistas. El resto fue surgiendo luego, pero lo hice sin casting, a dedo».

Hablando del casting, un asunto curioso que contó Reguera fue que dudó en darle el papel a Bárbara Lennieporque «no lo veía claro. Ya sabemos todos que es una excelente actriz pero no la veía en la faceta de torpe y payasa que a veces es María. Sin embargo, me tomé un café con ella y se disiparon las dudas, como se ha visto en el productor final».

Arévalo decía de Salvador Calvo que «menudo reparto tuviste. Tenías mejores jugadores que Zidane». Y es que Salvador Calvo, «veterano» realizador en series de televisión, debutaba en cine con «Los últimos de Filipinas» y un reparto de lujo: «En realidad solo tenía claro a Álvaro Cervantes como protagonista y quería que el otro fuese Luis Tosar. Le mandamos el guión y nos contestó que sí. Luego vinieron el resto con una mezcla de jóvenes y veteranos que me han dado mucho juego, esa es la verdad».

De las cuatro nominadas, esta última de Calvo es la de mayor presupuesto, pero los cuatro directores reconocieron que en todo momento fueron «pillados» de dinero. Crehuet dice que tuvo suerte porque «al tener dos años de ensayos todo salió más rodado y pude rodar en el tiempo previsto». Arévalo tampoco tuvo serios problemas porque «lo llevaba todo muy trillado y claro, pero sí que me hubiera gustado disponer de más dinero para el montaje o el sonido». Reguero tuvo que bajar una semana (de cinco a cuatro) su tiempo de rodaje y lo hizo acortando el guión. Calvo, a pesar de tener más dinero, también tuvo complicaciones porque «la producción era mayor y, por lo tanto, más costosa».

De todos, Arévalo fue el único en rodar en Super-16, lo que resulta más caro pero, según él, necesario para la película: «Necesitaba ese grano para dar sensación de suciedad en el filme. Tuvimos problemas porque cerraron la última fábrica de revelado que había en España y solo tuvimos tres opciones: Londres, París y Rumanía. La primera era muy cara, de la segunda no nos hablaron bien y nos decidimos por la última, pero tuvimos que mandar entrega a entrega una lata con el consiguiente susto, pero salió bien».

Respecto a las posibilidades en los Goya, los cuatro se mostraron cautos y agradecidos solamente por estar en la final. Todos tenían confianza en que el hecho en sí valiera para aumentar la taquilla de sus películas (de hecho «Tarde para la ira» ya se ha reestrenado y está levantando el vuelo porque la están reclamando desde el extranjero cada vez con más asiduidad). En el aspecto de los Goya, Arévalo provocó la risa de sus «rivales» cuando dijo «esto de los premios, no sé... Es que estoy nominado en muchas categorías y sí, claro, que me gustaría que me tocara algo pero tampoco mucho que luego se levantan muchas expectativas para la segunda y la presión es tremenda», comentó entre risas.

Los cuatro ya están escribiendo para sus próximos proyectos y van a seguir intentando rodar más películas. Crehuet ya tiene acabado el segundo guión. Reguera está escribiendo un nuevo filme y una serie al mismo tiempo que sigue con sus clases en el «Proyecto Cine En Curso», donde enseña a chicos de 11 a 16 años a rodar y entrar en el mundo del cine. Arévalo también está escribiendo; «espero no tardar otros ocho años», y también Calvo está en camino de su segundo largo aunque «no quiero decir nada más que luego se gafa».