El director de Â«Star Wars: Episodio VIIIÂ», sale en defensa de la precuela de la saga

Rian Johnson, director de «Star Wars: Episodio VIII», que llegará a los cines en 2017, no ha dudado en salir en defensa de la segunda trilogía de la saga (Episodios I, II y III) tras leer unos comentarios en Twitter con los que no se ha mostrado de acuerdo. La precuela, dirigida por George Lucas, no logró ganarse el favor de muchos fans de la historia que, película tras película, no dejaron de arremeter contra un filme, para muchos, plagado de incongruencias y escenas innecesarias.

Está claro que, para los fans de la saga, la precuela de «Star Wars» es siempre un buen tema de debate. Y, precisamente, la división de opiniones entre quienes defienden el trabajo de Lucas y aquellos que consideran que el director «pinchó» con las nuevas tramas llegaron a Twitter hace unos días de mano de un grupo de escritores. «La precuela apesta, fue una mala idea», argumentaba uno de llos en la red de microbloggin. Rian Johnson, que el próximo año estrenará la nueva historia de la saga, decidió dar su opinión al respecto.

«Las precuelas de Star Wars son siete horas donde el miedo a la pérdida de un niño lo convierte en fascista», dijo el director de «Episodio VIII» en su cuenta de Twitter.

@HeerJeet Pssst. Devil's advocate: the prequels are a 7 hour long kids movie about how fear of loss turns good people into fascists. ¯\_(ツ)_/¯ — Rian Johnson (@rianjohnson) 26 de diciembre de 2016

