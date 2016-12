No es lo mismo pasar el día de Navidad viendo «El Grinch» que «¡Qué bello es vivir!» No es igual llorar mientras disfrutas con «Love Actually» que reir con «Solo en casa». La emoción de ver un clásico como «E.T.» no se parece a la emoción de ver otro clásico como «La Guerra de las Galaxias». Hay tantos tipos de películas –y de sentimientos que generan cuando las ves– como formas de vivir la Navidad. Por eso te pedimos que nos digas cuál es la tuya.

