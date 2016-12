A un futuro no muy lejano han viajado Chris Pratt y Jennifer Lawrence durante el rodaje de «Passengers», una película de ciencia ficción que esconde un gran romance bajo increíbles efectos especiales. «La superpoblación en nuestro planeta es una realidad que tendrá consecuencias», vaticina Chris Pratt. Consecuencias como las que le hará tomar la decisión de subir a Avalon a su personaje, Jim Preston. Esta nave viaja a un planeta lejano con unas condiciones similares a la Tierra transportando miles de personas con la esperanza de tener una nueva oportunidad tras abandonar un planeta en el que ya no había lugar para ellos. «Jim solo quiere sentirse útil y es lo que le lleva a salir a explorar nuevas fronteras. Él solo quiere poder desarrollar su pasión: arreglar cosas y hacer pequeños inventos y es que empieza a ser demasiado fácil sustituirnos», reflexiona Pratt.

Este recorrido dura 120 años, sin embargo, a causa de una avería, dos pasajeros son despertados antes de tiempo. «Es fácil ponerse en la piel de Jim, sobre todo cuando él se imagina una vida con Aurora en la nave solos porque fue básicamente como rodamos la película: solos ella y yo», bromea el actor. «En serio, empatice mucho con el personaje. Sobre todo cuando Aurora se enfada conmigo, lo pasé muy mal», añade poniendo una cara de pena burlona. Pese a tener apariciones estelares como la de Michael Sheen o Laurence Fishburne, son Lawrence y Pratt quienes acaparan la atención durante casi dos horas y dan muestra de la complicidad que hay entre ambos.

Casi sin hablar de la película, para evitar destapar cualquier secreto, Lawrence y Pratt descubrieron algunos matices del filme: «Es una de los mejores historias que he leído. Te atrapa», comenta la actriz. Por si este razonamiento sabe a poco, Chris Pratt decidió añadir su propia motivación para llevar a los espectadores al cine: «Todo lo que tenéis que saber es que vais a querer verla porque es muy buena y vais a ver mi culo», bromea. «Ha sido una película difícil de rodar. Muchas horas, pocos actores… Pero nos ha permitido sacar lo mejor de nosotros (hablando de él y de Lawrence) y el resultado es increíble. Lo haría otra vez siempre y cuando Lawrence esté conmigo», añade en un tono más serio.

Para aquellos que intentan buscar una trama política a este «Titanic intergaláctico», Pratt tiene una respuesta contundente. «Hemos visto que en nuestro país y en todo el planeta hay una separación entre las personas y nosotros no queremos fomentarla. Lo que buscamos es unir a todo el mundo y esperamos poder hacerlo durante las dos horas que dura la película», reflexiona. «Y ¿sabes qué es lo mejor? Que en el cine tienes que apagar tu teléfono así que cualquier noticia que haya en ese tiempo tendrá que esperar», sentencia.

La trama de «Passengers» es más realista de lo que a priori puede parecer ya que, en 2030, un grupo de personas viajará hasta Marte. «Tengo un montón de información minuciosa que podría darle a estos astronautas», comenta en un tono sarcástico al recordar que él hubiese pagado lo que fuera por tener un «manual para abrir puertas espaciales». «Será muy guay ir un día a Marte. De hecho, puede que sea nuestra mejor opción cuando la Tierra no sea habitable, pero, hasta entonces, me dedicaré a aplaudir a la gente que se atreva a ir porque no suena como algo superseguro», dice Pratt ataviado con una camisa blanca y un traje negro. «Ahora tengo una familia así que tengo que evitar los viajes intergalácticos por la seguridad de mi mujer y mi hijo. Ellos me necesitan», concluye con tono de excusa. Donde sí podremos ver a Pratt próximamente es en la segunda entrega de Jurassic World y quién sabe si en un spin-off sobre su personaje de «Park and Recreation»: «Andy Dwyer es mi payaso y me encantaría hacerlo. El ambiente allí es increíble. Somos como una gran familia de comediantes y aceptaría trabajar con ellos sin dudar».