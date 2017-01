El filme «Chez nous» («Nuestra casa»), no ha gustado a los miembres del Frente Nacional francés quienes, sin ni siquiera haber visto la película, ya han comenzado a criticarla. El largometraje, dirigido por Lucas Belvaux y que llegará a las salas francesas el próximo 22 de febrero, narra cómo un partido denominado Bloque Patriótico intenta incorporar a sus filas a Pauline, una joven enfermera educada en la cultura comunista. El tráiler de la cinta acaba de ver la luz y los dos escasos minutos que dura el vídeo ya han enfurecido a los ultraderechistas franceses:

El tráiler, en el que se presenta a algunos de los personajes del largometraje, muestra a una de las protagonistas de «Chez nous», Agnes Dorgelle, líder del Bloque Patriótico y cuyo físico se asemeja bastane al de Marine Le Pen.

Aunque la película no se ha estrenado todavía en las salas francesas ya han sido varios los miembros del Frente Nacional que se han apresurado a criticar la cinta, que se estrenará en plena campaña presidencial. Florian Philippot, número dos de Le Pen, calificó de «indignante» el estreno de un filme «claramente contrario al Frente Nacional» poco antes de las elecciones y aseguró no entender que el filme cuente con dinero público. Durante una entrevista para el canal iTEle, Philippot criticó que la actriz Catalina Jacob sea quien represente el papel de Agnes Dorgelle que claramente alude a Le Pen. «Es una pena porque la actriz me gusta mucho», aseguró Philippot.

De la misma opinión es Steeve Briois, alcalde frentista en Henin-Beaumont — lugar en el que se desarrolla la trama— y que también se quejó en Twitter de la pelicula:

Pauvre Marine Le Pen, qui est caricaturée par ce pot à tabac de Catherine Jacob. Un sacré navet en perspective ! https://t.co/zGp1DUYUxu — Steeve Briois (@SteeveBriois) 30 de diciembre de 2016

Tal y como critica «Le Monde» en sus páginas, los miembros del Frente Nacional pecan al arremeter contra un filme que «ni siquiera han visto» puesto que, aunque es cierto que el tráiler muestra en varias escenas al personaje de Agnes Dorgelle, la trama principal no estará centrada en su figura sino en la de la enfermera interpretada por Emilie Dequenne, una chica de barrio seducida por el Bloque Patriótico y movida por la intención romántica de cambiar el mundo. Además, tal y como ha reconocido Lucas Belvaux, «Chez nous» no nació con vocación de película «comprometida» si no tan solo para «facilitar el debate público».