Esta semana algunos estrenos se adelantan al miércoles. De las ocho nuevas películas que solemos encontrarnos todos los viernes en la cartelera, cuatro pasan al cuatro de enero. Te recopilamos los títulos y sus argumentos:

Tren a Busan

El cine de zombis ha vuelto. Un año después de que la japonesa «I am a hero» arrasara, llega «Tren a Busan», una especie de segunda parte –aunque independiente– de la película de animación de «Seoul Station». En este filme de Yeon Sang-ho veremos como un desastroso virus se me expande por Corea del Sur, provocando importantes altercados. Gran parte del país está en cuarentena. Los pasajeros de uno de los trenes KTX que une la capital, Seúl, a una de sus ciudades de la costa, Busan, tendrán que luchar por su supervivencia. En él no solo habrá una lucha de zombis, también observaremos las reflexiones que provoca vivir una situación al límite.

Mimosas

Esta película de Oliver Laxe cuenta como una caravana acompaña a un anciano y moribundo Sheikh a Sijilmasa. Su última voluntad es ser enterrado junto a los suyos, pero el viejo muere mientras cruzan las escarpadas cumbres del Atlas marroquí. Los viajeros, temerosos de la montaña, se niegan a seguir transportando el cadáver. Ahmed y Said, dos buscavidas que viajan con la caravana, dicen conocer el camino a Sijilmasa y se ofrecen a llevar su cuerpo hasta allí. La esposa del Sheikh duda, ¿conocen verdaderamente el camino? En otro mundo, paralelo y remoto, Shakib es escogido para viajar a las montañas con una misión: ayudar a los improvisados caravaneros a llegar a su destino. Shakib también duda, es su primera misión.

De-mentes criminales

La cinta se centra en un hombre atrapado en una monótona vida. Él conduce un vehículo blindado transportando millones de dólares a otras personas. Sólo tiene un atisbo de emoción: trabajar con su coqueta compañera Kelly Campbell (Kristen Wiig), quien pronto trastocará todos sus planes. Junto a un grupo de delincuentes de medio pelo liderados por Steve Chambers, planearán el robo de 17 millones de dólares. Con un equipo de inexpertos, los rastros que irán dejando serán más que evidentes por lo que sólo habrá una cosa más difícil que organizar el robo: escapar con el botín.

Monster Trucks

Paramount estrena una película basada en la línea de juguetes de Hasbro, esta adaptación con una clara influencia de los 90 ha sido descrita como un cruce entre «Los Goonies» y «Transformers». En ella, Tripp, un estudiante de último curso de instituto, trata de evadirse del pueblo en el que vive. Para construye un Monster Truck con piezas de coches que encuentra en desguace...