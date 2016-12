Carrie Fisher, estable dentro de la gravedad tras sufrir un infarto en pleno vuelo

Carrie Fisher, la actriz que da vida a la princesa Leia en la saga de Star Wars, permanece ingresada en un hospital de Los Ángeles tras haber sufrido un infarto durante el transcurso de un vuelo de United Airlines entre Londres y Los Angeles. Fisher está en cuidados intensivos pero estable dentro de la gravedad, según ha comunicado su hermano.

«Ella está en la Unidad de Cuidados Intensivos y todo el mundo está rezando por ella», explicó Todd Fisher en declaraciones a Variety. «No hay noticias nuevas de los médicos. No hay nada nuevo en absoluto... No hay ni buenas ni malas noticias», concluyó el también actor y director al respecto del estado de salud de su hermana.

La actriz recibió reanimación cardiopulmonar en la aeronave donde sufrió el paro y fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles en cuanto el avión tomó tierra. El medio especializado The Hollywood Reporter citó a varios pasajeros del avión que se hicieron eco de la emergencia sanitaria en la red social Twitter.

«No sé cómo procesar esto pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo a casa. Espero que se ponga bien», dijo en su cuenta de Twitter la actriz Anna Akana, que se encontraba en el avión y que añadió que la intérprete no respiró durante «unos diez minutos».

Personal de United Airlines, la aerolínea que operaba el vuelo, aseguró a TMZ que la actriz se encontraba «inconsciente» cuando aterrizó el avión. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó a The Hollywood Reporter que, poco después del mediodía, un equipo médico acudió a la puerta 74 del aeropuerto de la ciudad californiana para atender a un paciente que había sufrido un paro cardíaco durante un vuelo.

De acuerdo con este mismo portavoz, los médicos proporcionaron «soporte vital avanzado» a la paciente antes de ser transportada.

