Â«Â¡Canta!Â»: Animales humanos en busca de esperanza

«Imagínate a tu vecina, al frutero. ¡Ese pollo! ¡Ese de ahí! Todo el mundo tendrá la oportunidad de ser una estrella en directo sobre ¡Mi escenario!», con estas palabras comienza la nueva película de animación de Universal, «¡Canta!». La cinta cuenta con Buster Moon como protagonista, un koala dueño de un gran teatro a punto de quebrar que, para solucionar su problema, decide convocar un concurso de karaoke entre todos los animales de la ciudad.

El personaje de Buster está interpretado por Matthew McConaughey: «Participar en esta película ha sido la decisión más fácil de mi carrera. Llevaba tiempo buscando un filme animado al que poner voz. Tengo dos hijos pequeños a quienes puedo introducir en mi profesión a través de estas obras. Además, ya estaba cansado de que me preguntaran: “¿Cuál es tu cinta de animación favorita?” Y no tener una mía», admite sincero. Con la ayuda del director Garth Jennings, Matthew creó el personaje. «Muchas de las ideas que aparecen en la narración son mías. Desde el primer día aparecí con la cabeza llena de sugerencias sobre cómo interpretar a Buster Moon. Me cuesta llamar trabajo a este filme porque iba en pijama a las grabaciones y me contagiaba con su optimismo. Buster es un superviviente, un charlatán, un soñador, he intentado aplicar su espíritu, dándole color a mi voz, tratando de ser mucho más divertido de lo que en realidad soy», confiesa McConaughey.

Cuanto más miedo tengas, mayor será el sentimiento de poder que alcanzarás cuando lo superes. Así es como me enfrento a la vida, aunque me provoque ansiedad. Matthew McConaughey

En 2010, Illumination Entertainment lanzó la película «Gru, mi villano favorito». Seis años después se han convertido en una de las compañías de animación más importantes de Hollywood. Su nueva aventura cinematográfica es esta historia antropomórfica donde los animales se comunican como humanos y, al mismo tiempo que entretiene, presenta un argumento muy cercano a la sociedad. «Me identifico con Buster porque, como él, soy un vendedor. Vengo de una familia con linaje de vendedores. Somos optimistas, dueños de ese optimismo ingenuo que hoy en día es también una técnica de supervivencia», dice el actor. En su grupo de amigos se encuentra la cerdita Rosita (interpretada por Reese Witherspoon), la elefanta Meena (creada por Tory Keely) y la puercoespín Ash (a quien da vida Scarlett Johansson).

Todos los actores protagonistas cantan sus propias canciones. McCounaghey se atreve con el tema «Call me maybe»: «No me dio temor cantar. Escucha a Buster decir que no hay que vivir con miedo. Cuanto más miedo tengas, mayor será el sentimiento de poder que alcanzarás cuando lo superes. Así es como me enfrento a la vida, aunque me provoque ansiedad. Soy un hombre con miedos, lo digo bien alto, sin embargo, intento afrontarlos siempre», explica el protagonista.

Dando vida a la súper estresada ama de casa Rosita está Reese Witherspoon, que interpreta tres temas: «Fireworks» y «Bananarama Venus» de Katy Perry, y «Shake it Off» de Taylor Swift. «Me sentí con confianza. Esta no es la primera vez que canto en una película, ya lo hice en “Walk the Line” explica la protagonista, quien ganó un Oscar por su papel en aquella cinta. «Lo que me costó fue decirles a Katy y a Taylor que iba a interpretar sus canciones. Digamos que necesitaba su bendición», asegura riéndose la actriz.

La nota roquera la pone Scarlett Johansson en el papel de Ash. «Set It All Free», su canción, es un himno, «una experiencia musical que me permitió liberarme en el estudio», dice Scarlett, la única interprete del filme con disco propio. «Los temas que canto en la película no tienen nada que ver con mi música, digamos que he dado rienda suelta a mis inhibiciones. Ash se transforma en pantalla, deja de ser una adolescente ingenua para convertirse en una líder. Me encanta que lo haga con la música rock. La adoro», termina diciendo Scarlett Johansson.