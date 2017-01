BÃ¡rbara Lennie ve a Emma SuÃ¡rez com favorita al Goya

Bárbara Lennie es una de las cuatro nominadas al premio Goya a la mejor interpretación femenina. Para ella no es una novedad ya que ya acumula tres nominaciones y un galardón por su trabajo en «Magical Girl». Pero este año es algo especial: «Lo llevo con más tranquilidad que la primera vez. Ya sé un poco lo que es, pero con mucha alegría», cuenta la actriz a ABC que repite como candidata en esa categoría. «Me ha encantado esta sorpresa porque no me lo esperaba y porque es un personaje al que tengo especial respeto y cariño», añade.

La candidatura le llega, esta vez, gracias a su actuación en «María (y los demás)», una película que lucha por mostrar el lado oscuro que todos tenemos. «Todos hemos sentido envidia en algún momento. Son esas cosas que no gusta reconocer», cuenta la directora Nely Reguera sobre su ópera prima. En ella, Bárbara, o más bien María, se da cuenta de todo lo que ha estado aplazando durante casi quince años después de haber estado cuidando de su padre, enfermo de cáncer, y de sus hermanos tras morir su madre. «La película me encanta porque ha sido una apuesta, un cambio de tono y de registro para mí. Es una apuesta arriesgada, un salto mortal adelante, bello y sencillos a la vez, sobre todo por cómo relata la historia», dice en referencia a la secuencia final. «Ha supuesto un subidón y me apetece mucho compartir la gala de los Goya con mis compañeros porque voy a poder ir», cuenta entre risas Lennie. «No tengo función esa noche», aclara.

Bárbara Lennie peleará el próximo 4 de febrero con otras tres actrices de un alto nivel. «Belén (Rueda) es amiga mía, Carmen (Machi) también es amiga mía. A Penélope (Cruz) no la conozco prácticamente, pero le tengo toda la admiración y respeto, me parece un bombazo de mujer», dice la actriz orgullosa. «Suena a tópico pero para mí es un honor compartir nominación con ellas, es así. Son artistas que sigo, a las que busco cuando tengo dudas. Comparto con ellas un montón de alegrías y preocupaciones. Realmente, poder estar en esto a su lado es increíble», afirma mientras se coloca el pañuelo que tiene atado en el cuello. De las cuatro, ella tiene su favorita: «Para mí es Emma Suárez, y me alegro infinito por ella, no solo porque es una gran actriz, también porque es mi amiga y la adoro», añade.

La nominación es el resultado de un año duro, de mucho trabajo, y no solo con Nely Reguera. «2016 ha sido muy intenso, con mucho viaje. He rodado una película que se llama “Oro”, que se estrenará a mediados de este año y que me ha tenido de selva en selva (se refiere a la última película de Agustín Díaz Yanes). Hace poco también estuve en Argentina rodando con el director Diego Lerman una película maravillosa», dice con cierto aire de misterio. Pero no todo su trabajo ha estado relacionado con el cine: «Teatralmente hablando también ha sido importante gracias a la función “Cláusula de amor”. Ha sido un año muy revulsivo, de mucho aprendizaje, de disfrutar mucho, de poder elegir hacer las cosas que me gustaban y poder rodarme de la gente con la que quería trabajar. Muy estimulante», comenta satisfecha.

El último reto de Lennie que podemos ver es «Contratiempo», que llegó el viernes pasado a los cines en España: «Mi papel en la película es muy difícil de definir, ya lo veréis. Es un personaje que existe en el relato de los demás así que depende de quién y cómo lo cuente es una u otra. Ha sido muy divertido e interesante poder ver las diferentes aristas de la misma persona en un mismo filme», dice. En esta película de Oriol Paulo, la actriz interpreta a una fotógrafa de moda a la que le va muy bien hasta que su amante Adrián Doria, interpretado por Mario Casas, decide romper esa aventura. «Bárbara es un encanto. Da mucha vida a un rodaje. Es una pedazo de actriz y me alegro muchísimo de que esté nominada porque es una de las grandes de este país», cuenta Casas durante la presentación de la película a este diario.