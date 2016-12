Anna Fontaine: Â«La violaciÃ³n forma parte de la guerraÂ»

Madeleine Pauliac (Mathilde Beaulieu en la película) fue una joven médica francesa que se aventuró a trabajar para la Cruz Roja francesa en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial cerca de Varsovia, donde recibió la visita de una joven monja polaca que le pedía que la acompañara al convento. Allí, encontró lo último que podría haber pensado. «La historia me llegó a través de dos productores franceses que conocieron al sobrino de la doctora, quien quería hacer una película sobre su tía basándose en su cuaderno de bitácora», cuenta la directora Anne Fontaine. Para comprobar la veracidad de la historia, Fontaine viajó hasta Polonia en repetidas ocasiones. «Conseguí sacar a la luz algo que estaba completamente olvidado en Polonia y que nadie conocía», dice la directora.

En ese convento polaco había unas 25 monjas. Más de la mitad fueron violadas y asesinadas por el Ejército Rojo en 1945. De las otras abusaron más de 35 veces en una época en la que las tropas alemanas ya habían abandonado el país, por lo que Polonia ya había sido liberada de la opresión. Sin embargo, Fontaine no quería que fuese solo una película que reflejara los horrores del Ejército Rojo: «Es cierto que tiene lugar en la IIGM, pero hoy en día puede tener lugar en cualquiera de los países en guerra porque la violación está ligada a la guerra». Quería mostrar el aspecto humano que hay en una crisis de fe y en «Las Inocentes» hay dos: una religiosa y otra pragmática. «Se trata del encuentro de una joven científica, racionalista, que no tiene ninguna relación con la fe cristiana», comenta la directora. «Sin embargo, se encuentra con un mundo espiritual que no quiere oír hablar de esas racionalidad científica de la que habla la salud, pese a lo que han sufrido. Ha sido interesante hacerlas encontrarse y buscar una vía de encuentro y de comunicación para inventar algo que les saque de ese túnel de esa pesadilla», añade.

[El brutal asesinato de monjas polacas por parte del ejército soviético]

Pero el lado humano también esconde claroscuros. «En la religión hay situaciones, como la de la madre abadesa, que toma una decisión incorrecta pese a querer hacer el bien. Pero gracias a la transgresión positiva de personajes como la hermana María o el doctor, la desobediencia les lleva a conseguir una solución positiva», reflexiona Fontaine.

Para acercarse lo más posible a la realidad, la directora empezó a frecuentar monasterios polacos y realizó dos retiros para profundizar su relación con estas comunidades. «Quería acercarme a lo espiritual y a los detalles. Al principio ellas no sabían que yo era una directora, pensaban que era una más. Eso me facilitó poder entablar relaciones con ellas», comenta.

Viaje al monasterio

Poco a poco fue adentrando en los temas que le interesaban: la violación, la maternidad… todo lo relacionado con la historia de Pauliac. «Había una gran variedad de reacciones entre estas hermanas frente a la historia, a la trayectoria personal de cada una y a lo que les había convertido en ser monjas», relata. «Hablando con ellas me di cuenta de la importancia que tenía la estética en esta película porque íbamos a trabajar principalmente con sus rostros, debido a su propia indumentaria», dice. Para ello, al estudio de documentación se sumó el análisis de la obra del pintor francés George Delatoury de fotografías de la propia guerra.