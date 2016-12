Los monstruos de Leiva llegan a Madrid

Este viernes tienes una cita con Leiva. El cantante presenta su nuevo trabajo, «Monstruos», en un concierto en el BarclayCard Center de Madrid y en el que estará acompañado de Leiband, su banda de rock. «Monstruos» es el tercer disco en solitario del cantante que alcanzó la fama con Pereza, tras cuya disolución el madrileño ha sabido sacar pecho y componer temas como «Guerra Mundial» o «Sincericidio».

«'Monstruos' es el disco con el que más tranquilo me he sentido una vez terminado. Es una sensación bastante nueva para mí, no estar pensando todavía en lo que podía haber hecho mejor», reconocía el músico en este diario. Sobre las canciones que componen el último trabajo, Leiva reconoce que concebió «una producción algo más sofisticada, más rebuscadilla, y al final el 90 por ciento del disco es una banda tocando: bajo, batería y dos guitarras. Sin querer arreglar más porque si nos poníamos preciosistas nos lo cargábamos. Ese sonido más crudo le sienta bien al disco, y no es lo que yo había pensado de antemano». No te pierdas al músico directo este viernes en Madrid.

Donde: BarclayCard Center

Cuándo: 30 de diciembre

Cuánto: Desde 32 euros