SEVILLA tiene unos títulos oficiales, ya saben: Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Mariana... Y otros títulos mucho más realistas que le hemos puesto algunos de cachondeo: Muy Difícil, Cobardona y Novelera Ciudad de Sevilla. Eso es por lo que respecta a la ciudad. Pero ¿y el Ayuntamiento? ¿Y la corporación municipal? El Ayuntamiento tiene el título de Excelentísimo; la corporación municipal, hasta los honores de la Marcha Real que le tocan cuando sale bajo mazas de la Casa Grande. Pero a la vista de lo que ha pasado en la llamada Casa Fabiola y en el conocido hasta ahora como Salón Colón, yo ampliaría los títulos. Si no para la ciudad, sí para la corporación municipal que nos gobierna y que despilfarrar suele el dinero que con tanta fatiguitas le pagamos en IBI y en tasa de basuras, a más del sellito del coche y de las mil gabelas municipales que cobrarnos suelen por la meada de un gato.

Señoras y señores, lo digo solemnemente: la ciudad será muy ilustre y antigua, señorial y culta, ¡pero hay que ver la manta de catetos que nos gobierna, sin que nadie rechiste! Y cómo se gastan nuestro dinero y, lo que es más grave, cómo disponen del patrimonio de los siglos que es propiedad de la ciudad y, por tanto, es de todos y de cada uno de los sevillanos. Creyendo que así se ganaban la voluntad de La Sexta, de Antena 3 y de Onda Cero Radio, para que los trataran bien, se han gastado 4,5 millones de euros en comprarle a Lara una casa de muy relativo interés, que no vale ni dos. Y pagados a tocateja. Hablo de la casa de doña Ignacia Lasso, Marquesa de los Ríos, a la que le han puesto de mote «Casa Fabiola», como a Santa Clara le pusieron el apodo de «Espacio» y no tuvo co...ncejales Zoido para quitarle tan laicista nombre y devolverle el suyo de Convento. Si la casa de la Marquesa de los Ríos vale 4,5 millones de euros, ¿cuánto valen entonces las siete mil casas mucho mejores que hay en Sevilla? Y esto, además, en una ciudad donde se están hundiendo literalmente los conventos de clausura y no somos capaces de medio poner en pie el Año Murillo. Una catetada.

Pero hay otra catetada mayor y más indignante: la conversión del Salón Colón en Salón Ikea, mandando poco menos que a Merkausado los valiosos muebles y escaños de caoba cubana que desde la Exposición del 29 se usaban en el salón de plenos, primero abajo, en la Sala Vieja de Cabildos, que era un tesoro hasta que se la cargaron, y luego en la degradación del gran espacio de recepciones como fue desde 1871 el Salón Colón, donde algunos capillitas ya mayorcetes recordarán el esplendor de la Exposición de Estrenos de las Cofradías.

¿Con qué derecho esta manta de catetos quita los muebles históricos del Salón Colón y convierte aquello en el Salón Ikea, todo muy moderno y muy progresista, pero más hortera no se despacha? Han hecho con el Salón Colón una lamentable segunda edición de los muebles históricos del Hotel Alfonso XIII, que malvendieron en pública almoneda para poner una catetada de diseño. Insisto: en la Sevilla donde se hunden los conventos de clausura, ¿se pueden gastar alegremente esta partida de catetos 200.000 euros en poner todo de Ikea el Salón Colón? Esos muebles que han quitado no eran de ellos: eran suyos de usted y míos, de nuestros antepasados y de todos los sevillanos. Eran patrimonio histórico y sentimental de la ciudad. Pues nada, son tan catetos que prefieren la madera prensada a la caoba. Y ahora, tras la jangá, una de dos: o sobran las paredes enteladas y los cuadros románticos, o sobra esta catetada de los escaños Ikea. Ver esos muebles bajo los retratos históricos de los Reyes causa indignación: qué contraste, qué forma de degradarlo todo, de tirar un dinero que no se tiene...

Y al final, completamente en Modo Ironía ON: lo que más me ha gustado de todo esto es lo bien que la oposición municipal del PP ha protestado contra estas catetadas de la carísima Casa Fabiola y del destruido Salón Colón. ¿Cómo van a protestar, si son iguales de catetos? Esto lo da la Muy Cateta Ciudad de Sevilla.