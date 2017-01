Estamos acostumbrados a escuchar tajantes afirmaciones de que en Sevilla no hay sociedad civil. Que la ciudad está siempre en «Modo Aquí Me Las Den Todas ON», confiando que sean los poderes públicos los que arreglen los problemas o tomen las iniciativas. Pues bien: esta tarde, con tambores y cornetas, en la calle y de balde, que son condiciones indispensables para que las cosas salgan bien en esta difícil y falsaria ciudad, tenemos la mejor demostración anual de que la sociedad civil existe en Sevilla. En forma de Cabalgata de los Reyes Magos. De Cabalgata del Ateneo. No del Ayuntamiento, no de la Junta, no de la Diputación, no de la Delegación del Gobierno, no: Cabalgata del Ateneo, organizada por y para Sevilla por unos señores particulares y una entidad privada. Caso raro, porque en Madrid, siendo Madrid, la Cabalgata la tiene que organizar el Ayuntamiento y ya ven ustedes las mamarrachadas que se le ocurren cada año a la Carmena; veremos a ver de qué viste hoy a los Reyes Magos, en plan «será una rosa, será un clavel» que canta mi admirada Gracia Montes, la loreña del trino increíblemente hermoso en esa fábrica de caramelos de malvavisco que tiene en su garganta.

Hablando de caramelos y de sociedad civil: de Rey Gaspar sale hoy precisamente un letrado sevillano y baratillero, uno del Arenal, vamos, (del Arenal tenía que ser, el barrio donde no hubo venganzas en la guerra civil), del que he dicho muchas veces que igual que hay sociedades mercantiles unipersonales, este abogado es una Sociedad Civil Unipersonal. Fue quien movilizó a Sevilla para Salvar al Salvador. Aunque luego, ay, resulta que sí, que lo salvamos, pero que nunca volvió a ser lo que era, una iglesia abierta a todos, con su Borriquita, su Cristo del Amor y su Señor de Pasión, sino que me lo convirtieron en un museo con un pedazo de taquilla. Lo mismo que el calonge Paco Navarro y el cardenal Amigo perpetraron contra la museificada Catedral en 1992 fue lo que hicieron con El Salvador después que la «Sociedad Civil Unipersonal Joaquín Moeckel y Muy Poquitos Asociados Más», despertara la conciencia de esta dormida ciudad. Que cómo será de dormida, estroncaíta, que hasta tiene por San Pedro una calle que se llama así, Dormitorio.

Sé que hay ayudas oficiales, patrocinios, colaboración del Ayuntamiento en cuestiones de circulación y seguridad, muchas horas de la Policía Nacional para que esta tarde todos volvamos a ser niños gritando: «¡Melchor, echa caramelos!». A nadie le amarga un dulce y a Sevilla la edulcoran los caramelos no comprados con dinero público, sino cada cual de su bolsillo, en esta fugaz tarde de la supremacía de la sociedad civil y de la iniciativa privada sobre los poderes públicos. Tuvo naturalmente que ser un poeta, José María Izquierdo, no un economista ni un político, a quien se le ocurriera esta proclamación de la sociedad civil que es la Cabalgata del Ateneo.

Y al final, pero no lo último, que dicen los ingleses, la moraleja. No hay fábula que se precie sin moraleja, y no es que uno sea Esopo ni Samaniego, pero, vamos, merece la pena sacar algunas conclusiones de este maravilloso espectáculo de la Cabalgata, ya centenaria, pero cada vez más joven, inventada por la sociedad civil que movilizó Izquierdo desde el Ateneo: «A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas», dijo un gran prosista cuyo nombre no cito, porque me cogen los de la Memoria Histórica y es que me crujen, ¿a que sí, Eusebio León? Mi conclusión es: ¿por qué la sociedad civil no existe en Sevilla más que para sacar a la calle cofradías o cabalgatas? ¿Por qué no hay poetas que nos muevan para dragar el río, levantar la industria, impedir los concursos de acreedores, crearb empleo, ayudar al comercio tradicional y evitar que todo el centro sea una despersonalizada franquicia, para que no se hundan los conventos de clausura? Pues tengo la respuesta: es que si eso fuese así, Sevilla no sería Sevilla, ni la Ciudad de los Veladores y el Turismo Cochambroso. Sería Frankfurt con Giralda.