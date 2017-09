La vivienda, sin alivio

Por una mezcla de carencias sociales, ineficacia administrativa y dificultades geográficas, la ciudad de Cádiz siempre ha sufrido graves deficiencias en materia de vivienda. Mayores que las de otros municipios cercanos y que las de casi todas las capitales de provincia españolas. Es una realidad hace décadas que apenas ha encontrado solución. O de forma insuficiente, parcial y muy lenta. La consecuencia es que son cientos de familias las que llevan años esperando una vivienda, social o no, que les ayude a sobrellevar la angustiosa situación de escasez en este fundamental apartado por esa mezcla de circunstancias económicas, políticas y geográficas. Como sucede en todo conflicto, hay dolorosas contradicciones. Cádiz tiene un gran número de viviendas vacías y un sorprendente precio medio de los pisos que, sobre todo en el casco antiguo, alcanzan niveles de lujo pese a ser casi colindantes con los restos de la infravivienda. Mientras, las familias más necesitadas o las parejas jóvenes, con gran frustración, llevan años viendo como esos pisos que podrían ocupar, donde podrían mejorar su calidad de vida, están ya proyectados, con el solar disponible, incluso construidos en algún caso. Pero si entregar o terminar. Al cabo, también deshabitados.

El Ayuntamiento de Cádiz renovó ayer un estudio que dice que en la ciudad existen alrededor de 5.000 viviendas deshabitadas, el 9% del total de viviendas del municipio (54.795). La cifra es la misma que facilitara el anterior equipo de Gobierno hace dos años pero con el problema añadido de que el número de demandantes ha crecido y supera ya las 7.000 personas.

Es decir, que el problema se ha agravado. El número de personas que necesitan piso es mayor y el número de viviendas sin ocupar no ha bajado nada. Esos números –que no son opiniones políticas– demuestran que los mensajes demagogos de partidos como Podemos y Ganemos carecen de respaldo práctico. Muchos eslóganes pero ningún hecho, ningún avance. La situación general no ha evolucionado ni un centímetro en dos años de posible gestión. Hay que admitir que denunciar es más complejo que gestionar. Hay más gaditanos esperando y los mismos pisos sin ocupar. Un fracaso cuando se ha evaporado el ruido de la paranoia política.

Así que a trabajar, a construir, a gestionar y a hilar fino en la promoción, la construcción, la reutilización y la adjudicación de las mismas.