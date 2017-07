Vieja guardia con savia nueva

El PP de Cádiz ofreció ayer en el Palacio de Congresos de la capital una imagen renovada o, al menos, un cambio de ‘look’ que le permite afrontar el futuro político con optimismo y confianza. Aire fresco para una estructura que estaba amenazada por el inmovilismo. La llegada de Mercedes Colombo a la presidencia local del partido significa un primer movimiento de peones de cara a las municipales de mayo de 2019. El partido ha reorganizado sus bases para poder recuperar sin problemas la Alcaldía de Cádiz en las próximas elecciones. No vale con ganar por la mínima.Los populares quieren convencer y lograr un triunfo arrollador que impida un pacto de investidura como el ocurrido en junio de 2015, que llevó a Podemos a ocupar el Gobierno municipal gracias al apoyo del PSOE. Para ello, el PP de Cádiz se ha presentado en sociedad con una imagen que combina la presencia de la vieja guardia con la incorporación de la savia nueva.

El ascenso de Mercedes Colombo hasta la presidencia local del partido, sin embargo, no despeja todavía uno de los secretos mejor guardados del partido en Cádiz. ¿Quién será la persona que encabece la candidatura del PP a la Alcaldía de la capital? De momento, esta pregunta no tiene respuesta, aunque la persona que ha estado al frente de la formación política y que ha sido alcaldesa de la ciudad durante 20 años, Teófila Martínez, queda solo como presidenta de honor del PP en Cádiz. El acto de ayer tuvo más de relevo generacional que de despedida. El partido tiene ahora la difícil tarea de elegir entre un nuevo candidato para enfrentarse a Kichi y abrir así el proceso de la sucesión de Teófila Martínez o, por el contrario, confiar el combate en la persona que lo ha ganado en cinco ocasiones. La nueva presidenta del PP de Cádiz capital resumió ayer la importancia del congreso local y dijo que era «un congreso decisivo porque es el inicio de un proyecto en el que se incorporan muchos gaditanos jóvenes que han tomado la decisión de trabajar para que Cádiz sea una ciudad abierta y plural». El PP se ha marcado como objetivo convencer y trabajar para hacer que los gaditanos se vuelvan a reconocer en un modelo de ciudad que no deja a nadie fuera.