A dónde vas, Monedero? A Cádiz, a la Universidad de Verano de Podemos. Y se queda el tío tan pancho con su camiseta roja de tirantes y sus gafas de sol. Y es que desde mañana hasta el domingo, Cádiz será el hábitat natural de Monedero y familia.

Al hilo de esto, se me plantean diferentes dudas sobre esta Universidad. Viendo el programa de la misma, observo la cantidad de ponentes que van a pisar nuestra ciudad, y esto me lleva a preguntarme si vienen gratis o van a cobrar por hacernos partícipes de sus conocimientos, que van desde las series que necesitamos en nuestra televisión (Pablo Echenique) a cómo miran al PSOE andaluz (Teresa Rodríguez), ambas ponencias de un interés sin parangón para el ciudadano de a pie que necesita soluciones reales a sus problemas. Y es que entiendo que eso de cobrar por ilustrarnos con sus mensajes mesiánicos es cosa de la casta anterior y no de esta nueva generación que pretende únicamente la iluminación del ciudadano de la calle antes que el de engrosar sus cuentas bancarias.

Entre otras dudas que se me plantean es si Bescansa vendrá con hijo o sin él, o si alguno hará de tripas corazón y, como ocurriera con el Rey, venda sus ideales políticos por una comida gratis con estos invitados.

Lástima que no se hubiera hecho la semana pasada y así podrían haber participado de la Magna Mariana e, incluso, Pablo Iglesias hubiera podido participar en la entrega de la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario. Eso sí que hubiera sido una cosa grande y no la entrega «íntima» que organizaron deprisa y corriendo, sin la presencia del alcalde, para no cabrear más a sus militantes o a esos «cristianos de base» que se alzan en portavoces de los cristianos de la ciudad, siendo solo 45 firmantes y, muchos de ellos, de otras localidades de la provincia.

Por otro lado, según dicen, hablan, comentan, que diría Jesús Hermida, las instalaciones tanto de la Facultad de Medicina como de Ciencias del Trabajo han sido cedidas por el rector de la Universidad de Cádiz, presuntamente, sin previo conocimiento de los decanos de dichas facultades, los cuales se encontraron con la «sorpresa» de enterarse de que éstas servirían para dar cobijo a las diferentes charlas a la par que se hacía público por la formación morada. Esto, por lo que se ha filtrado, ha ocasionado alguna protesta por parte de algún miembro hacia el Rectorado al entender que no se debe de mezclar la política con la Institución y, mucho menos, que se haya hecho sin el beneplácito o conocimiento, como mínimo, de los afectados, como son las propias facultades. Y es que Podemos es muy dado a utilizar las instituciones educativas, como los colegios públicos Celestino Mutis o San Felipe, y ahora, la Universidad de Cádiz, para hacer mítines o proselitismo de sus ideales y ganar partidarios para su causa. La gran duda es cuánto tardaremos en ver a Pablo, Monedero, Echenique y compañía en el Manteca degustando los productos típicos sobre un papel de estraza o saltando desde el puente ‘caná’ en La Caleta.

Ansioso me hallo de que llegue el lunes que viene para ver las conclusiones que se sacan y se vea cómo tras dos años de gestión morada esta ciudad ha pasado de tener declarada la emergencia social a vivir en el paraíso comunista...