Unas cuentas sin consenso

La estrategia del equipo de Gobierno municipal para aprobar los presupuestos de 2018 antes de primavera no es otra que buscar el respaldo solo del PSOE. Los cinco votos socialistas son los únicos que necesita el alcalde, José María González, para aprobar las cuentas locales de este año. El PP, la lista más votada en las municipales de 2015, y Ciudadanos han denunciado el ninguneo político al que somete a la oposición el regidor gaditano.

Los socialistas tienen, una vez más, la sartén por el mago y su veredicto es clave. No hay que olvidar que el PSOE ha sido la llave que abrió la puerta del Consistorio a un gobierno de Podemos y evitó con sus votos que los populares ocuparan una legislatura más el sillón de la Alcaldía. Su portavoz, Fran González, ha defendido en multitud de ocasiones esta actitud. Insiste en que su grupo enmienda la plana y pone parches a la gestión de Kichi. La ley prohibe ahora imponer por decreto unos presupuestos como hizo Kichi en junio de 2016. El equipo de Gobierno aprobó las cuentas ese año por la puerta de atrás y sin contar con el apoyo de ningún grupo de la oposición. Esta situación llevó al PP a interponer una denuncia en el Contencioso-Administrativo y advertir que el presupuesto estaba mal elaborado, ya que incluía una serie de ingresos ficticios, caso de los 10 millones de euros de la esperada venta de la Tribuna del Estadio. El PP puso en manos de la justicia la aprobación de unas cuentas con desfase. Los populares aguardan la decisión del TSJA y confían en que tumbe las cuentas que se aprobaron en 2016 y que aún siguen prorrogadas. Suma y sigue.

El Tribunal de Cuentas tuvo que apercibir al Ayuntamiento de Cádiz en julio de 2017 por incumplir la ley al no remitir las liquidaciones presupuestarias de los ejercicios 2014 y 2015. Este mismo tribunal emitió un dictamen y dijo que las cuentas estaban «en duda jurídica», ya que «en la elaboración y aprobación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente a 2016 no se habían cumplido las condiciones de nivelación presupuestaria efectiva». El motivo: la inclusión como ingresos de 9,8 millones de la posible venta de un espacio en el Estadio Ramón de Carranza para un hotel, que a día de hoy no se ha enajenado. El equipo de Gobierno trata ahora a la desesperada de buscar la alianza del PSOEpara aprobar las cuentas actuales, sin embargo, los socialistas aún no se han pronunciado al respecto. El borrador de las cuentas destaca que la inversión social, el empleo y la vivienda son «prioridades». El PSOE tiene la última palabra.