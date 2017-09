En cuanto tienen un micrófono delante no pierden la oportunidad de intentar tomarnos por necios. Piensan que el simple hecho de depositar en una urna una papeleta cada cuatro años les da derecho a hacernos ver una realidad distorsionada.

Ahora le ha tocado el turno a nuestra ministra de Empleo y Seguridad Social. Saca pecho y proclama a los cuatro vientos que la recuperación económica a la española es un ejemplo a seguir. «Una primavera de empleo sin dejar a nadie atrás». «El empleo que llega con la recuperación es de mayor calidad del que se fue con la crisis». «Las pensiones son más y más altas que las anteriores».

En su comparecencia ante los medios ha tenido la osadía de ponerle apellidos a la recuperación: sólida, sana y social. Restriéguense los ojos y miren a su alrededor. La realidad es bien distinta. Una recuperación económica que se precie debe ser inclusiva y no excluyente. Debe poner los mimbres para la para la formación de un urdimbre empresarial duradero y fuerte.

Nada de burbujas especulativas que a la postre defraudan a los incautos asalariados que sólo tienen su trabajo como moneda de cambio. Debe ser cómplice del sistema educativo. De nada sirve formar sin la confabulación de un mercado laboral que absorba a la generación mejor formada de todos los tiempos. Debe mimar al sistema de garantías sociales generando las condiciones idóneas para mejorar la vida de la ciudadanía.

La reforma del mercado laboral ha supuesto el mayor retroceso en derechos laborales. El salario mínimo es de miseria, y más de la mitad de las personas asalariadas de este país cobran menos de mil euros al mes. Alrededor del 15% de las personas empleadas de este país no pueden hacer frente al gasto de alimentación de su hogar. Según Cáritas España, siete de cada diez hogares no perciben los efectos de la recuperación económica, y nueve de cada diez no cree que hayan mejorado sus condiciones, ni piensan que lo vayan a hacer en un futuro cercano. Estamos a la cabeza en desempleo entre los países de la UE. Somos el país de Europa con más trabajo temporal, y el 75% de los jóvenes españoles con trabajo carecen de contrato fijo. Nuestras tasas de desempleo, entre la población menor de 30 años, duplican las de la UE. Las prestaciones del Plan Prepara, que garantizaba prestaciones económicas a parados de larga duración, han quedado suspendidas hasta nuevo aviso.

Ahora serán los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas los que deberán gestionar su posible prórroga. La cifra récord de recaudación de cotizaciones a la Seguridad Social, que durante el mes de agosto por primera vez han superado los 10.000 millones de euros, queda empañada por el saqueo al que se ha visto sometido el Fondo de Pensiones, bajo mínimos a consecuencia de tener que recurrir a él para pagar las pensiones.

Señora Ministra, le propongo que cambie las tres ‘s’ por las tres ‘d’. Este país necesita un mercado laboral que ofrezca a la población española una recuperación «digna, duradera y distributiva».