Thierry Frémaux es el director del Festival de Cannes, la más importante muestra cinematográfica del mundo. En vísperas de que se celebre el próximo mes de mayo una nueva edición del certamen, Frémaux, acaba de publicar el libro ‘Selección oficial’ en que relata su relación de amistad o sus problemas con alguna de las estrellas que anualmente se dan cita en Cannes.

Director del festival desde hace diez años y director de arte con anterioridad, Frémaux ve junto a su equipo 1850 películas al año, de las que solo treinta estarán en la sección oficial. Uno de los habituales del festival ha sido Pedro Almodóvar que, sin embargo, nunca ha ganado la Palma de Oro. Este año acudirá como presidente del jurado oficial del festival que se celebrará entre el 17 y el 26 de mayo. No tendrá que juzgar ninguna película española porque no habrá ninguna en competencia, algo que suele ser habitual para nuestra cinematografía desde hace ya muchos años.

En su libro hay referencias a Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Nicole Kidman, Isabelle Huppert, Julia Roberts, Martin Scorsese, Robert de Niro, Emir Kusturica, Bernardo Bertolucci o las que califica conversaciones surrealistas con el realizador finlandés Aki Kaurismaki: «Mira Thierry–le dijo– en Finlandia, en invierno, es todo el dia de noche, y eso nos pone tristes, así que bebemos. En verano, es todo el rato de día, y eso nos pone alegres, así que bebemos».

Bebedor o no, Aki Kaurismaki es uno de los directores más lúcidos del cine actual. Su última película ‘El otro lado de la esperanza’, actualmente en los cines, aborda con su peculiar sentido del humor la crisis de los refugiados. Heredero de Chaplin y Tati, Kaurismaki trata con ternura a sus personajes y desnuda la burocracia europea.

Su protagonista un sirio que ha llegado a Finlandia después de recorrer medio mundo ha perdido a toda su familia a consecuencia de la guerra y tan solo pudo huir con una hermana, a la que busca desesperadamente después de que no pudiera atravesar una de las últimas fronteras antes de llegar al país nórdico. Cuando los jueces deben decidir si le dan asilo político consideran, después de que les relate todas las atrocidades y vicisitudes que ha sufrido, que no son suficientes porque la situación en Siria no es tan alarmante como les cuenta. Kaurismaki nos trasmite que los refugiados son invisibles para las autoridades europeas. El sufrimiento de miles y miles de personas huyendo de la pobreza o de conflictos bélicos como el de Siria sigue sin encontrar soluciones en la Europa comunitaria.