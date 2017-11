El Apunte Transparencia en Onda Cádiz Es irónico que Podemos, que se caracteriza por el oscurantismo en numerosas gestiones, acuse de lo mismo al resto de partidos

Que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, por medio del sindicato Autonomía Obrera, acuse de falta de transparencia a los partidos de la oposición a la hora de publicitar la plaza de gerente de la televisión municipal Onda Cádiz es, cuanto menos, sorprendente. Podemos gobierna a día de hoy en el Ayuntamiento de Cádiz gracias, entre otras cosas, a una serie de promesas y eslóganes realizados durante la campaña electoral del año 2015 entre los que, por encima de todos, destacaban algunos como «paredes de cristal», «abrir cajones» o «apertura de ventanas para que entre el aire». Eslóganes que quedan muy bien en los mítines. Pero el tiempo ha demostrado que lo que se ha llevado el aire son precisamente sus palabras.

Si Podemos no tiene hoy el control de Onda Cádiz es precisamente por el oscurantismo con el que la ha dirigido durante los últimos dos años. Por no hacer convocatorias para plazas de periodistas o técnicos, sino contratar al personal por medio de una productora privada. Su caballo de batalla de la municipalización parece no afectar a la televisión pública. Precisamente en una empresa en la que podían hacerse convocatorias públicas de empleo, todo se ha hecho entre paredes ‘opacas’. Y por eso, entre otras cosas, los partidos de la oposición decidieron dar un cambio de rumbo a la televisión utilizando sus armas legales. Y por no hablar de la Fundación Municipal de la Mujer, que lleva todo este tiempo sin gerente y en manos de una concejala, Ana Camelo, cuya preparación para dirigirla es mucho más que discutible. De hecho, Camelo vetó la posibilidad de que fuera dirigida por un hombre, en un caso flagrante de discriminación.

Hay otros muchos asuntos en el Ayuntamiento de Cádiz en los que la transparencia brilla por su ausencia. Las infructuosas negociaciones que el concejal de Hacienda David Navarro –reprobado por el resto de partidos del consistorio gaditano– ha llevado a cabo para la venta del estadio Carranza han estado rodeadas de un absoluto oscurantismo desde el principio. O la contratación de asesores en el Ayuntamiento, algunos de ellos sin más mérito que ser pareja de algunos de los responsables municipales o de otros asesores.

Ahora que por fin se convoca un puesto de trabajo con claridad, al que opta una más que reconocida y experimentada periodista de Cádiz, se acusa a PP, PSOE y C’s de falta de transparencia. Lo dicho, un despropósito. O una ironía.