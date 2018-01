Va telón... por mala

Adolfo Vigo

Si la semana pasada hablaba desde esta columna de un carnaval atado por lo políticamente correcto, esta semana quiero hablar de las agrupaciones con mal gusto. Desde Málaga nos llegó la noticia de que se había sancionado en su concurso a un cuarteto con dos años de suspensión. Y mi pregunta es ¿cuándo en Cádiz vamos a tomar la decisión de, como mínimo, echar el telón a las agrupaciones que no tengan un nivel suficiente o que sean de mal gusto? Me refiero en concreto a agrupaciones como la chirigota que nos “sorprendió” en estos días sobre las tablas bajo el nombre “En la ciudad de Cádiz…”

Ante los diferentes comentarios que pude escuchar debo de decir que antes de escribir esta columna me he sometido a la auto-tortura de escucharlos. De antemano, he de decir que el autor no es que no me cause gracia, es que no le he visto el más mínimo sentido del humor todas las veces que lo ha participado en el concurso o en cualquier programa al que ha ido. Por ello, he de ser sincero y decirles que, como gaditano, no entiendo el tipo de humor que el autor intentaba exhibir en el concurso, ni cantando ni cuando colaboró en la presentación del mismo en Onda Cádiz. Sin que la idea me parezca del todo mala, aunque haya salido alguna de ese estilo, la verdad es que el repertorio es “infumable”. No solo es que carezca del mínimo golpe de humor, chiste o gracia, es que las letras en algunos casos roza el mal gusto, sin contar que en cuanto a las voces no son, como decirlo suavemente, un prodigio de la naturaleza. Escuchándose, incluso, algún silbido de reprobación al final de la actuación.

Y a eso es a lo que me refiero hoy. Una agrupación que carece del nivel necesario para estar en el Falla, y la mencionada lo es, debería de ser sancionada con la bajada del telón en el mismo instante. No se puede consentir que un grupo de personas por el hecho de querer hacerse los graciosos insulten, menosprecien y resten nivel a un concurso que es orgullo de la ciudad y espejo en el que otros muchos se reflejan.

No todo vale en este concurso. No vale que alguien qué nunca ha hecho nada en el carnaval de Cádiz pretenda que se hable de él por el escaso nivel de su agrupación. Y ese es uno de los problemas de este momento. Si ya lo vivimos con una agrupación venida de Sevilla hace unos años, este lo sufrimos con una llegada de nuestra ciudad. Después a algunos se les llena la boca hablando de la escasa calidad de las agrupaciones venidas de fuera, cuando en esta ocasión es una autor de nuestra ciudad el que demuestra que no todo el mundo por ser de Cádiz tiene la capacidad de escribir el repertorio de una agrupación ya no digo al nivel de Martínez Ares o Juan Carlos Aragón, que por cierto se llevaron insultos gratuitos de esta agrupación, sino con un nivel aceptable.

Sé que me dirán algunos que hay que respetar a aquellos que durante meses se han llevado ensayando para ese día, pero mi pregunta es siempre la misma ¿y quién respeta al aficionado que paga su entrada y se sienta para ver un espectáculo cuando menos digno?

Estoy deseando escuchar algún día a Miguel Ángel Fuertes decir algo así como “va telón… por mala”.