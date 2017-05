La tacita de plata ya no tiene brillo

Cádiz no brilla. El mantenimiento urbano está bajo mínimos y empieza a pasar factura la falta de inversión en calles y plazas. El Ayuntamiento insiste en un planteamiento equivocado a la hora de vender su política económica. El concejal de Hacienda, David Navarro, defiende a ultranza que el equipo de Gobierno lleva a cabo una gestión titánica para rebajar la deuda que heredó del gobierno del PP. La austeridad se impone, pero Navarro tiene razón a medias. Un gestor puede combatir la deuda con planes específicos de ahorro, pero no puede abandonar de ninguna manera su responsabilidad sobre otras actuaciones. En este caso, el Consistorio está primando una decisión muy particular sobre un interés general. Es evidente que la ciudad necesita inspecciones, controles de calidad y, sobre todo, inversión, de lo contrario, nos costará más dinero su embellecimiento y volver a la normalidad. Es lamentable el estado que presenta Santa Bárbara y el espacio cultural Entrecatedrales. No valen excusas. Los ciudadanos no entienden que esas fueran del PP. Los vecinos quieren más gestión y menos peleas estériles. El Ayuntamiento de Cádiz aprobó a finales del pasado año en un Pleno extraordinario, con los votos del equipo de Gobierno -PCSSP y GCC- y del Grupo Socialista, una modificación del presupuesto de 2016, aún prorrogado, por importe de 1.516.511 euros.Este dinero se ha destinado fundamentalmente a asuntos sociales, vivienda y empleo. Un total de 829.257,97 euros fueron al área de Asuntos Sociales con el propósito de sufragar ayudas de emergencia social y recibos de luz y de agua de los vecinos de la ciudad. Otra cuantía de 340.000 euros se destinó a Procasa, con objeto de optimizar los recursos y solventar en la medida de lo posible el problema que existe en Cádiz con la vivienda, una situación que no es competencia municipal sino del Gobierno regional. Asimismo, al Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) se inyectó una partida de 76.578,50 euros para continuar invirtiendo en empleo con el fin de paliar la lacra del desempleo, incrementando por ello las cuantías dirigidas a los microcréditos, a los planes de empleo y formación. Por qué no se destinó nada a obra pública.