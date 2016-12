La sombra de la mociÃ³n de censura

El mapa político de la pequeña ciudad de Cádiz ni cambia, ni encaja. Parece seguir instalado en la complejidad derivada de una nueva forma de votar de los gaditanos, con cinco partidos políticos en el Pleno y la forzosa necesidad de alianzas para poder sacar adelante cualquier proyecto. Cabría decir que nada ha cambiado, que no acaba de perfilarse, en todo un año y medio, el tiempo que ha pasado de la toma de posesión de un nuevo alcalde, de su equipo y de una oposición a estrenar.

La relación entre los partidos tradicionales –en retroceso de distinto grado– y las fuerzas emergentes –en un ascenso también irregular y no se sabe si permanente– aún está bloqueada. Ninguno parece tener en cuenta que todos son minorías por directa decisión popular. Las marcas de Podemos y Ganemos han puesto todo su empeño en desprestigiar la etapa en la Alcaldía de Teófila Martínez, sin proponer nada constructivo. Los partidos en la oposición, se limitan a desgastar sin que tampoco aparezcan alternativas claras en la gestión. La alianza de Por Cádiz sí se Puede y Ganemos Cádiz en Común se limita a lamentar que no tiene margen de maniobra como si lo descubriera cada día de los últimos 18 meses, como si la situación fuera nueva, como si no estuviera obligada a trabajar con ella. Achaca a los demás su propia incapacidad para negociar. Los tres partidos en la oposición parecen no querer hacerlo y por primera vez, tras cobrarse la primera dimisión en el gobierno local, hablan abiertamente de moción de censura.

Pero ese recurso también es limitado. Conviene no jugar con él. Los ciudadanos esperan gestión, mejoras en los servicios, el impulso que sea posible en la atracción de empresas para la creación de puestos de trabajo. Si esas medidas pueden alcanzarse con el actual equipo de gobierno, están obligados a impulsarlas. Si están convencidos de que resulta imposible, están obligados a plantear un cambio de ejecutivo. Resulta intolerable estar año y medio en la misma situación, en el mismo pleno de toma de posesión. PP y Ciudadanos ya han hablado, quieren el giro. El PSOE tiene la llave y el alcalde les reta a todos. Los ciudadanos, mientras, a la espera de que decidan.