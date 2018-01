Opinión Sin rubor y sin vergüenza Hay dos personajes siniestros en la historia española: Solbes y ZP

Fernando Sicre

Cómplices de la confusión y la mentira. Coadyuvaron a abonar el desconcierto y sacar ventaja de todo ello. Introdujeron falsedades en el debate político para reorientar las opiniones políticas y el voto. Era la economía de la desinformación. Los espacios reputacionales se ganan con información verdadera. La manipulación los convierte en espacios de desconfianza. En su haber, productores y gestores de ‘fakes news’. Dos personajes siniestros en la historia española. Sin rubor, sin vergüenza. Solbes y ZP. Aquel se descubrió en la comisión de investigación. Puso al aire sus vergüenzas si es que aún le quedaban. Queda claro después de escucharle, para confirmar lo que ya se sabía, que fue un pésimo Ministro de economía. Fue un cobarde por no enfrentarse al gran desastre de Presidente que tuvimos. El que quiso aprender economía en dos tardes, bajo la sapiencia de Jordi Sevilla. No me extraña que ahora se dedique a participar en otra gran farsa, como son las negociaciones que encara como mediador en Venezuela.

Sí un gestor de una empresa del Ibex difunde noticias falsas para generar expectativas que favorezcan sus intereses o los de otros, siendo claramente perjudiciales para el resto, va de cabeza al juzgado y será condenado. Esta pareja de tórtolos mintieron con una sola intención: sacar ventaja competitiva en las elecciones. No sólo mintieron. Para dar verosimilitud a sus execrables falsedades montaron una estrategia engañosa que nos llevó a la ruina como país. El cheque bebé; La rebaja de los 400 euros; El Plan E; la financiación autonómica... No queda aquí la cosa. Reconoció la falta de valentía para regular la gobernanza de las Cajas de Ahorro. Admitió haber reconocido indebidamente la salud envidiable del sistema bancario. ZP manifestó en Nueva York, justo después de la caída de Lehman Brothers, ante directivos de multinacionales y de bancos de inversión norteamericanos, la solidez del sistema financiero español: «quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional». También en dicha localidad estadounidense dijo que España participa en la Champions League de las economías mundiales. Este hombre que presumía de ser más feminista que las feministas, más de izquierda que los comunistas…también fue profesor asociado de Derecho Constitucional, de ahí que se manifestase sin rubor que lo que viniera del Parlamento de Cataluña, sería bendecido sin más en las Cortes españolas. Se cargó por «inservible» al Constitucional, además de ser precursor del mayor de los desatinos independentistas... En fin, Carlo Cipolla lo hubiera encumbrado como miembro de honor en su célebre escalafón.

En mi cabeza, el recuerdo. Los dos párrafos anteriores evocan el pasado, ahora revivido en una comisión de investigación. Quiero rendir homenaje a un gran hombre. Aguantó estoicamente la traición informativa de quien utilizaba falazmente sus argumentos al modo de las medias verdades, que no son medias mentiras, sino las más burdas de las que se pueden decir. Fui espectador en directo del debate Solbes y Pizarro. Los medios de comunicación dieron como ganador al primero. También estos son acreedores de ocupar una plaza de honor con Cipolla. El pasado que ahora rememoro es el ya célebre debate Solbes-Pizarro. El análisis histórico de lo allí acontecido, no sólo confirma que Pizarro tenía toda la razón, sino que Solbes engañó al electorado, en un momento crucial de elecciones generales. No se sí el famoso tándem ZP-Solbes fueron acreedores de encumbrarse como grandes prevaricadores, dadas sus condiciones entonces de servidores públicos. De lo que no tengo ninguna duda es que se enrocaron para siempre en su condición de grandes traidores. Pero no sólo el PSOE se cubrió de gloria en este oscuro episodio de la historia de España. También lo hizo el PP en 2009.

Manuel Pizarro no fue elegido para ningún cargo en la renovación de los dirigentes del PP. También los populares son acreedores por méritos propios de haberse situado en lo más alto del particular ranking de Cipolla.