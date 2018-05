Yo sí te creo

Actualizado: 01/05/2018 09:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy me confieso que no soy monja ni estoy muerta porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana… así decía una de las letras de la comparsa femenina 'Las irrepetibles' de Jaime Cruz y David Castro

Venga anímate, tú no te avergüences, sal a la calle, vive tu vida, vuelve a ser feliz, porque esos canallas en una cárcel se están pudriendo... cantaba la chirigota de 'Los sirenitas' con la autoría de Francisco Javier Macías Tinoco y Manuel Benítez Molina.

…Y tu puño se alza en guerra para abrir en un portal los temores de una falda sin permiso de sus piernas, tus manos son la maldición, la vergüenza, la cruz de esta sociedad canalla, que consiente y justifica lobos en manada… mencionaba la letra del pasodoble de la comparsa onubense 'La canción perdida' de José A. Conde y Víctor Quintero.

… Alimentando el hambre de aquella manada, responda entonces si insinuaba al caminar…fue el enfoque que le dio en una parte de su pasodoble la joven comparsa 'Las noches de Cádiz' de los autores Jesús Bernal y David Cornejo.

…Por subir una foto, nos hemos vuelto locos, ahora todo es mentira, y con la mano puesta en el pecho, solamente pido me perdone, vergüenza de ser hombre… escribió en una de sus letras este año Jesús Gálvez a su comparsa 'El oro negro'.

… Por mucho que hasta las hienas coman carroña y se alimenten de carne muerta, merecerán mi respeto por encima del que abusa de una mujer indefensa, siempre que un lobo acorrale… es la parte de uno de los tangos del coro 'Los chimeneas' de Rafael Pastrana y David Fernández.

...De esa manada también forman parte jóvenes y viejos, desde el plebeyo hasta el más poderoso, en esta sociedad que aquí no vale la indiferencia o eres manada o resistencia, no hay medias tintas, o aquí nos mojamos hasta el mismo cuello o lo siento amigo mío también eres de ellos… Así de contundente decía en su pasodoble la chirigota 'No tengo el congo pa farolillos' de Vera Luque.

...Abre las piernas y prepara esa flor juvenil, que la manada ha venido a por ti, y es la vergüenza y el asco de ser un varón, si ser un hombre es ser como ellos, a punto de vomitar aquí ahora mismo yo ya de ser un hombre juro que reniego… golpeaba con su letra la comparsa 'Los prisioneros' cuya autoría recae en Miguel Ángel García Argüez y José Manuel Aranda con música de Noly.

...Y si se cruzó en tu línea del destino unos mierdas mal nacidos, escondidos cual manada de gentuza desalmada, llevaba nuestro coro en un tango de 'El diablo se viste de coro' del cual soy su junta letras.

Les traigo algunos trocitos de textos como muestras de muchas que se han escrito en este carnaval ante ese hecho despreciable de la violación perpetrada a una joven en Pamplona por aquella manada de machitos. La oscura sentencia dictada por esos jueces, que parecen ser tele transportados en el tiempo del tribunal de orden público que fundó Franco en 1963 (TOP), ha devuelto la frescura y actualidad a éstas. Los carnavaleros nunca han hecho oídos sordos a las injusticias, algunos con más acierto que otros, más o menos animosos y en mayor o menor calidad literaria, pero sin duda muchos más valientes que otros colectivos rancios y afines a la derechona de España. Quien calla otorga.