De nuevo Septiembre, de vuelta a las andadas en esta tribuna libre sin condiciones, con el único requisito de opinar sobre asuntos exclusivos de carnaval. Menos mal que es así, porque si tuviera la oportunidad de escribir sobre otros temas fuera de nuestra fiesta grande, os comentaría por ejemplo lo que me parece eso de la diputada de Podemos en el Parlamento catalán Angels Martínez Castells. Pide democracia y derecho a decidir pero no tolera una bandera que no sea la suya en su hemiciclo. Todo un ejemplo de libertad democracia y tolerancia que ella misma demanda con fuerza y determinación a los demás pero que no practica. Si a mí me dejaran escribir sobre algo que no fuera carnaval os disertaría sobre las colas en asuntos sociales. La oposición se queja que es inhumano ver a tanta gente desde la madrugada guardando cola para solicitar cualquier tipo de ayuda al consistorio. La verdad es que resulta bochornoso que en pleno siglo XXI continuemos con esas demandas tercermundistas y de supervivencia, igualito que antes con doña Teófila que no habían colas para pedir, por no haber no había nada que pedir, se lo gastaba todo en publicitar su espectacular puente nuevo. Si pudiese escribir sobre algo ajeno a los carnavaleros y nuestras pamplinas, os diría que me parece un gran logro que hayan recuperado los servicios prestados en nuestra playa por el personal de nuestro ayuntamiento y no por empresas privadas. O que me parece lamentable contemplar a Urdangarín bañándose plácidamente en una playa mientras mantienen en la cárcel durante varios meses a un pobre diablo por incautarle 200 gramos de hachís. Menos mal que se me puso la condición de escribir exclusivamente de carnaval que si no fuera así os relataría ahora mismo la falta de civismo, educación y respeto que encontramos en las redes sociales y sobre todo el grado de incultura y desconocimiento que descubrimos en ellas. Escribiría de temas ajenos al carnaval como la serie ‘Juego de Tronos’, que nos tiene enganchados a los frikis de Cádiz, o del otro juego de tronos, ese que protagonizan el rarito de Corea y el no menos raro de Donald Trump, que con tantos pulsos hacen temblar los cimientos de la paz mundial. Si me dieran licencia para comentar sobre otros temas les haría participe de la alegría que me da saber que por fin empiezan las obras en el antiguo Olivillo, que la estación de ferrocarril antigua va en camino de convertirse en un centro gastronómico y que Diputación cederá de inmediato el edifico de Valcárcel a la Universidad de Cádiz, evitando así que se convierta en un hotel de lujo exclusivo para algunos. Cuánto me gustaría escribir que al pasear por el casco histórico de nuestra ciudad solo escucho acentos foráneos que me suenan a prosperidad y no a invasión.

Hablar de otro tema fuera de carnaval reprime mi espíritu crítico y reivindicativo innato. Siento no poder opinar sobre cuestiones de más interés e importancia que nuestro carnaval y su concurso, pero ya tendré tiempo de hacerlo durante el mismo con mis letras. La paradoja hace que durante todo el año hable y opine sobre carnaval y en el propio carnaval hable y opine sobre todo lo demás. En cada fecha tengo mi tribuna de expresión, espero que los autores critiquen más en las letras del concurso, que durante el resto del año en redes sociales, con faltas de ortografía incluso.