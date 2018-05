La seguridad, el imprescindible compañero de trabajo

La Voz de Cádiz

Hay acontecimientos que revuelven a la sociedad. La mayor parte de ellos están relacionados con la muerte, ese insobornable epílogo que termina castigando a todos por igual. Es por eso que cuando se comenta un asesinato el clamor de todos es unánime, o cuando una enfermedad arrebata demasiado pronto el alma de un convecino, recordamos la necesidad de seguir investigando o mejorando las técnicas médicas. De igual forma, los accidentes laborales, especialmente cuando su resultado final es la muerte de alguno de los trabajadores, funcionan siempre en la provincia como una llamada de atención, como un aviso a navegantes de que en el tajo no puede haber concesiones en lo que a la seguridad se refiere. Porque no hay beneficio en el mundo, no es lírica barata, que valga lo que una vida. Ni plazo que justifique una próxima viudedad.

Son precisamente las grandes empresas de la provincia las que más celo ponen a la hora de preservar la salud de sus empleados. Como muestra, el botón de Navantia. La empresa maneja una gran cantidad de materiales pesados y los sistemas de producción exigen procesos de gran complejidad, con altas temperaturas, cortantes filos o largos cableados. Sin embargo, el riesgo se ha tratado de reducir a cero. Prueba de ello es que su índice de accidentes está 17 puntos por debajo de la media nacional. La muestra de que se sigue mejorando es que el año pasado, pese al aumento de la carga de trabajo, se redujo en casi un 20% la siniestralidad, cifra que se incrementa hasta un 31% en el caso de los accidentes con baja. Para no abrumar con más datos, baste señalar que hace más de dos décadas que no se ha producido un fallecimiento en las instalaciones.

Quizá uno de los hitos de Navantia haya sido que ha exigido a todas sus empresas auxiliares el adoptar un riguroso plan de prevención de riesgos laborales, lo que ha redundado (pese al trágico fallecimiento de dos operarios en los días pasados) en una bajada generalizada de la siniestralidad. Si todas las empresas matrices y administraciones tuvieran el mismo celo, ganaríamos todos y evitaríamos tener que dar la más desagradable de las noticias laborales.