¿Segunda transición hacia dónde?

Juan Casas Carbajo

Cádiz 16/01/2018 20:43h

Si mal no recuerdo, fue el expresidente Rodríguez Zapatero el que empezó a hablar de una segunda transición en España. Después, y sobre todo últimamente, otros le han seguido; sobre todo cuando el Rey Juan Carlos I anunció su voluntad de abdicar en su hijo el Príncipe Felipe.. Y yo me pregunto, hacia dónde se quiere hacer esa segunda transición.

Según el Diccionario de la Real Academia española de la Lengua (D.R.A.E), el término transición se refiere a la "Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto". En política se puede pasar de una dictadura a una democracia o viceversa. En España después de la muerte de Franco se pasó de forma ejemplar, que causó la admiración del mundo entero, de un régimen dictatorial a una democracia. Y eso sin derramar una gota de sangre y con la generosidad de partidos de signo contrario, que prefirieron ceder en alguno de sus postulados en favor de mirar hacia adelante y hacer prosperar a España. Esto se consiguió plenamente y nuestro país está ahora a la altura de los países occidentales modernos.

A dónde quieren llegar con esta segunda transición que proponen algunos, porque si en la primera se pasó de una dictadura a una democracia, ¿qué quieren? ¿volver otra vez a la dictadura?

Hablan de la República como si ésta fuera una ideología y olvidan que es sólo una forma de Estado que puede ser dictatorial o democrática. Cuba y Venezuela, por ejemplo son Repúblicas, pero no son democráticas. Y así podría citar muchas más. Por otra parte los que se llaman republicanos enarbolan la bandera de la segunda república y no saben, o no quieren saber, que la primera mantuvo la bandera bicolor. Ésta no es monárquica ni republicana, sino que es la que en tiempos de Carlos III, se adoptó como bandera de España, en sustitución de la bandera blanca con la cruz de san Andrés, y se eligieron estos colores, no por el Rey, sino mediante la convocatoria de un concurso al efecto, simplemente porque se veían mejor y así se podían identificar con más facilidad a los barcos españoles en alta mar, es decir por cuestiones prácticas.

Con aquella primera transición nos ha ido muy bien; es verdad que hay muchas cosas que tienen que mejorar, pero para eso no hace falta abandonar el régimen que tenemos. Así que ¡Por favor, que nos dejen tranquilos! y que sigamos viviendo en paz. En España tenemos muy malas experiencias de la República: la primera tuvo cinco presidentes en el año y diez meses que duró; y la segunda terminó en una larga y cruenta guerra civil. Y que no le echen solamente la culpa a los militares (que por otra parte la mayoría eran republicanos: Mola y Queipo de Llano, por ejemplo), porque cuando estos se sublevaron la República democrática original que se proclamó el 14 de abril de 1931, se había convertido en una de tipo frentepopulista que no tenía nada de democrático. Y esto no lo digo yo, lo dice la Historia. No queremos más Frentes Populistas, para muestra con un sólo botón basta. Así que mientras sigamos así, y con el mayor respeto a los republicanos, que ¡VIVA EL REY!