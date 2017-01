Como todo 1 de enero que se precie, toca pedir deseos para el año recién estrenado. Y como no puede ser de otra forma, todos nuestros anhelos debemos centrarlos en la salud. Suena a tópico pero es verdad que es lo único importante. De lo demás, ya nos encargaremos nosotros mismos. Cada uno en la medida de sus posibilidades o sus capacidades. Y lo que no logremos, otro año será. Así que salud para todos. Salud para el alcalde de Cádiz, para que siga siendo tan fiel a sus principios de igualdad, solidaridad y todos esos conceptos en los que todos estamos de acuerdo en el fondo, aunque sea mucho más complicado gestionarlos que pregonarlos. Salud, alcalde, y ojalá que cuando deje el cargo la ciudad no esté perdida del todo. Desde el activismo social seguro que vuelve a tener un papel relevante. Salud para los miembros de la oposición. Para que tengan la lucidez suficiente para descubrir que muy por encima de sus intereses y estrategias partidistas están los intereses de los gaditanos. Salud para todos y cada uno de los responsables públicos de los 44 municipios de la provincia. Sean del partido que sean. Para que no se distraigan en su tarea de conseguir que Cádiz salga de la cola de todas las listas negativas habidas y por haber, desde el desempleo al crecimiento económico.

Salud por supuesto para los empresarios. Grandes, medianos y pequeños, porque ellos son los que deben empujar el carro del crecimiento. Salud para que tengan el arrojo suficiente de apostar por una provincia que, a día de hoy, ofrece muy pocas garantías de negocio, aunque reúna todos los requisitos para que fuera al contrario. Salud para todos los gaditanos. Los que trabajan y los que buscan empleo. Salud por supuesto para aquellos que entienden que su Ayuntamiento, la Junta o cualquier otra administración está obligada a proporcionarles una casa gratis, un trabajo sin haberse querido preparar antes. Para él o para el niño. O el yerno, la nuera o el cuñado. Salud para los que exigen derechos sin conocer obligaciones. Para los que juzgan el trabajo de los demás sin ni tan siquiera haber leído un libro en su vida. Para los caraduras, que los hay. Y sobre todo para los honrados, que son legión. Para los que no cejan en su empeño de aportar al colectivo. Para los que no piensan sólo en sí mismos, sino que quieren de corazón que Cádiz entera progrese. Y trabajan muy duro diariamente para ello.

Y como no todo va a ser tan trascendental, un guiño. Salud para todos y cada uno de los jugadores el Cádiz. El equipo de la provincia. Los únicos que nos han dado alegrías en 2016. Para que podamos seguir soñando en azul y amarillo.