El ruido de los mediocres

El mediocre, habitualmente, utiliza el ruido como arma. En todos los ámbitos de la vida, especialmente en la política. Como difícilmente puede aportar argumentos sólidos a cualquier conversación, o negociación, o proyecto, genera distracción. De muy diversas maneras. En una conversación, por ejemplo, interrumpe, hace aspavientos, grita, sonríe socarronamente. No deja hablar a los demás para no tener que exponer de forma coherente sus ideas, porque no las tiene. A lo más que puede llegar es a balbucear algunas frases sin sentido que ha oído por ahí.

En política, ese ruido lo vemos representado de muy diversas formas. Por ejemplo, con la corrupción. El partido del Gobierno está de mierda hasta las cejas y los populistas, en lugar de aportar argumentos reales –jurídicos, policiales– sobre cómo combatirla, saca a la calle un autobús de la trama o no sé qué. Una imbecilidad como otra cualquiera. Critican el estúpido autobús de HazteOir sobre vulvas y penes y ellos hacen exactamente lo mismo. Argumentos para hacer ruido en política los hay a cientos: Memoria Histórica, feminismo recalcitrante e insultante, banderitas, carnaval... el que usted quiera. Sobre estos asuntos cualquier indocumentado puede hacer política. Basta con soltar lo primero que se le pase por la cabeza. Sólo hay que remitirse a las pruebas que vemos cada día a nivel nacional y local. En Cádiz tenemos concejales que, literalmente, no saben hablar. No hilan una frase coherente. Pero lo poco que dicen lo hacen de forma radical. Y su mensaje cala en algunos. Ruido. Y a nivel nacional, exactamente lo mismo. Mociones de censura, primarias del PSOE, referendums independentistas... cualquier cosa es buena para distraer de lo realmente importante, de lo que de verdad debe preocuparnos a todos, que no es otra cosa que la recuperación económica. Si la economía va bien, todo lo demás ya se andará. Lo dice Rajoy y en eso tiene razón, pero es más fácil decir que sólo sabe leer el Marca.

La economía, afortunadamente, comienza a ir mejor. Los últimos datos del paro son espectaculares. En la provincia cada mes nos alejamos un poco más de esa espeluznante cifra de 200.000 parados que superamos con creces hace muy poquito tiempo. Ahora, el siguiente paso será seguir creciendo en empleo y conseguir que sea de calidad, no contratos temporales y mal pagados. Pero los primeros pasos en la buena dirección se están dando. Pese a quien le pese. Por eso los mediocres hacen más ruido que nunca. Para desviar la atención de esta realidad. Lo cual, por cierto, hacen con bastante facilidad. Porque el PP hace una buena política económica, pero vigila fatal a sus mangantes. Que a lo que se ve son muchos. Y al final, eso hace más daño que todo lo demás.