El podemita Iñigo Errejón jugaba con fuego cuando decidió competir con Pablo Iglesias por el liderazgo del partido y orientar el espítitu de la organización hacia postulados más serenos. El imberbe Errejón fue uno de los referentes de la formación morada hasta la asamblea de Vistalegre, donde perdió el combate y cayó en desgracia. Iglesias gano por ko y, pese a las amables palabras de unidad y cohesión, Errejón y los suyos tuvieron que recoger sus teorías y los bártulos y abrir paso a los ganadores. Así, el joven politólogo cesó en sus funciones de portavoz en el Congreso de los Diputados para seguir en la bancada, pero ya como diputado raso y con escasa proyección política. Esta es la foto-finish de una contienda política donde los vencedores se imponen a los vencidos. El PSOE no está lejos de una purga similar. El resultado que arrojarán las urnas este domingo tras las primarias será, con absoluta seguridad, muy ajustado entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Gane quien gane se producirá un proceso de revancha o depuración en el seno del partido en el que los vencedores acabarán con cualquier vestigio del bando perdedor. Es algo natural. La historia está llena de ejemplos y el PSOE no es ajeno a ello, sin embargo, el problema del partido es que la victoria que se prevé este domingo es tan ajustada que no habrá margen para limpiar y regenerar al PSOE. Esta situación entraña un problema aún más grave y es que el partido seguirá dividido y enfrentado hasta que la organización logre un candidato de consenso, capaz de lograr la paz. Susana Díaz y Pedro Sánchez han generado demasiado odio entre la militancia y el tercer candidato, Patxi López, pese a las buenas intenciones que ha demostrado de erigirse en árbitro, tampoco ha reunido los requisitos para salvar al PSOE de una muerte súbita. La organización perdió la oportunidad de colocar a un hombre de paz y consenso como JavierFernández, presidente de la Comisión Gestora y presidente del Principado de Asturias. Lo rechazó de plano. Sin embargo, el paso del tiempo ha desbaratado su imparcialidad al estar plenamente alineado con el aparato y las tesis susanistas. El lunes empezará un nuevo tiempo para el PSOE, pero su futuro aún no está escrito con nitidez.