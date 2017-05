La de Triana se dio el golpe. Toda su vida la han llevado los dioses del Olimpo socialista en brazos, sobre las espumas de las olas, cual Venus, hasta la Presidencia de San Telmo, por eso no se esperaba este varapalo. Ni el apoyo de Felipe González, de Zapatero, de Guerra, entre otros, le ha servido para salir victoriosa ante el líder de las masas militantes. Esta vez el almacén de votos que es Andalucía para los socialistas no le ha dado la victoria. Incluso, los que ella pensaba que estarían a su lado, al final le han dado la espalda, habiendo localidades de nuestra tierra que han preferido votar al eterno jugador de baloncesto.

Y es que Pedro Sánchez ha sido el ‘elegido’. No sabemos si llevará algún tipo de cicatriz o señal en el cuerpo al estilo Harry Potter o Damien, si llevará alguna bandera republicana o, simplemente, la letra de ‘La Internacional’ grabada a fuego en su piel. Lo que está claro es que es el favorito de los afiliados. El ‘number one’, que diría Mourinho, del PSOE para liderar la remontada de dicho partido o para abocarlo, directamente, al cajón del olvido. Un político de ‘vaivenes ideológicos’ que se posiciona dependiendo del oyente que tenga delante. Que lo mismo pasa de un discurso de izquierda a otro de ultra-izquierda dependiendo si le hace ‘ojitos’ la formación morada. Un dirigente que, a mi entender, no va a favorecer en nada a la tranquilidad de la nación española, ya que no sé si, después de la que le dio Patxi López, habrá aprendido lo que es una ‘nación’.

No nos podemos olvidar que con este Secretario General como candidato al Gobierno, el Partido socialista consiguió sus resultados más negativos de toda su historia. Es decir, que si ahora saca algo más de lo que sacó en las ultimas que no nos quieran vender la ‘moto’ desde el bando socialista, porque peor es imposible de hacer, o no…

Mucho me temo que la deriva que está cogiendo el Partido Socialista puede ser ilusionante para la mitad de sus militantes, pero mucho más para Pablo Iglesias, que es el autentico favorecido de estas primarias. Un Iglesias que no ha tardado nada de tiempo en poner a Sánchez entre la espada y la pared. Sin tiempo para que este haya aún tomado posesión de su despacho en Ferraz, desde Podemos anunciaron que retiraban la moción de censura, con la condición de que Pedro de orden de presentar la suya propia. Órdago a la grande que le hace la formación morada a un maltrecho PSOE, que de momento ve como sin tener aun el organigrama definido lo lanzan a la arena a pelear con su primer león.

Lo que me da miedo es que, al final, Susana nos intentará colar a los andaluces aquello de que todo era ‘broma’ y que ella prefiere quedarse con nosotros, que donde va a estar mejor que con su Andalucía de su alma, y que como aquí en ningún lado. Todo eso si le da tiempo de organizar el Congreso que pretende hacer a marchas forzadas para evitar que, en este tierra, le de tiempo a Pedro a armar a sus huestes.

Y vuelta a la cueva en la que se está convirtiendo nuestra comunidad de la mano de aquella que la quiso utilizar de trampolín para la Moncloa y por la que el pasado domingo sonó el réquiem socialista en Ferraz.