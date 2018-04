Un Régimen sin sentido

Fernando Sicre

No es un régimen. Es el ‘Régimen’. No es que no tenga sentido. Lo que realmente no tiene son sentidos. Como andaluz, me comí una ‘s’ y cambié el sentido, del ‘Regimen’ y del título. A imagen y semejanza del PRI. Cuarenta años de socialismo andaluz, sólo se asemeja con cuarenta años de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Tantos años sin alternancia política, sólo es posible con la construcción de un ‘Régimen’ clientelar. En su diseño se han puesto todos los sentidos. Ha sido, es y será un sin sentido, sólo inteligible de la combinación de factores entonces existentes. Una región atrasada, bajo nivel cultural, baja renta y con la única perspectiva de la emigración para prosperar. Parece que el ayer y el hoy se han hecho uno. Cuarenta años son muchos años. Los Fondos Europeos han sido ingentes. Pero seguimos a la cola a nivel de renta y en educación. Todo indica que la conjunción de nuestros sentidos no son suficientes para que la prosperidad llegue realmente a nuestras vidas. Pero, ‘hete aquí’ que dejándome las pestañas leyendo las noticias del ‘caso ERE’, constato la importancia de los sentidos en el devenir de los andaluces y por ende de Andalucía.

Releyendo la prensa saqué en su día la conclusión de que la gestión del «fondo de reptiles» fue sacado de la propia estructura administrativa de la Consejería de Empleo, para pasar a ser gestionado a través de la denominada «Administración Paralela». Es elocuente a estos efectos las declaraciones del mentor del susodicho «fondo». Dijo para justificar el porqué de su gestión dentro de la órbita de una Agencia y no dentro del entramado la Consejería de Empleo, que «no podían estar al pairo del capricho del interventor». Dejó claro también la connivencia de los responsables políticos encargados de las «ayudas» en la Administración Paralela y en la Consejería de Empleo con ciertos prebostes sindicales. Una vez más el maridaje del partido político y el sindicato hermano a la palestra. La Administración laboral de la Junta de Andalucía ha sido la de la simbiosis de la relación entre lo político y lo sindical, desde que se inició el proceso de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y si no ¿contabilicemos en cuantos altos cargos de la Junta se daba la doble condición de tener al unísono el carnet del PSOE y de la UGT? No sé si el resto de sindicatos, la patronal y los administrados en general, iniciaron en su día algún tipo de procedimiento de recusación por posible falta d e imparcialidad. Aquí la situación ‘cuasi familiar’ significativa del ‘buen socialista’ está documentada con los respectivos carnets. Desde luego el supuesto de hecho es de libro. Porque en el caso ERE, estuvo mal lo que se dio, porque estaba mal muchas veces a quien, cuando y porqué se hizo. Lo malo de verdad es que había situaciones objetivamente calamitosas que no pudieron acceder a las ayudas, previstas para ellos y no para aquellos.

Hay un dato de la ‘instrucción’ revelador y determinante. Es el relacionado con ‘Bi-lore’ en Jaén. El camarada ‘Manolito’ como lo llaman sus acólitos al menos en Cádiz, indicó a sus subordinados que arreglaran con los fondos de los que disponía la Junta el problema, para tener la fiesta o el mitin en paz que iba a da en la capital Jienense. Es uno más de los paradigmáticos casos de compra de la paz social. Prueba irrefutable de ello.

El camarada Pepe manifiesta que no estaba enterado, fallándole el sentido del oído. Al camarada Lanzas le falló el sentido del gusto, ¿porque a que sabrá una vaca asada con billetes de 500 euros? Al camarada Manolito le falló el tacto de no enfrentarse con los problemas cotidianos inherentes a la gestión política, eludiendo el contacto real. A la vista estaba como cuarto sentido, la compra de cocaína por el Director General, para ver la vida en el cargo eternamente, como Dios manda en un Régimen. Y por último el olfato. Susana dice que nunca olió nada de lo que se dirime en el caso y eso que era Secretaria de Organización, a pesar de lo manifestado por Guerrero. Se construyó un régimen con los cinco sentidos. Y vaya que todos lo siguen apuntalando.