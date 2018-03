El PSOE sacrifica a David Navarro

La Voz de Cádiz

El Gobierno local decidió –a los pocos meses de iniciar su (no) gestión–, nada más darse cuenta de su incapacidad, agarrarse a un eslógan que acusa al PSOE de todos los males de la ciudad, de cualquier inmovilismo y atasco en cualquier proyecto. El alcalde –auspiciado por su equipo de asesores llegados del más allá– empezó a repetir que el equipo de Gobierno era víctima de una «moción de censura encubierta» o «por fascículos» del grupo socialista. En vez de asumir que tiene que gobernar en minoría, convencer y pactar, prefirió el atajo de buscar un fingido enemigo externo al que culpar de todo.

Pero bien al contrario, los hechos demuestran que ese presunto obstruccionismo es falso, es un paripé y un teatrillo. La realidad dice que el Gobierno municipal gaditano se pliega una y otra vez a la voluntad política socialista, bien directa, bien vía Junta de Andalucía o UCA. Entre otras cosas porque esas influencias tienen más capacidad y acierto, mayor margen de maniobra. Así, el alcalde ha terminado por rendirse a la evidencia y apartar –sin reconocerlo ni hacerlo evidente– a David Navarro de las negociaciones para pactar el presupuesto con los socialistas. El gran –casi único– cerebro del nuevo Ejecutivo local, el pragmático, tecnócrata y veterano se queda en la cuneta para satisfacer a los socialistas. Ayer, incluso, todos los partidos de la oposición con los socialistas dentro dejaron claro que con Navarro no van a ninguna parte. En el caso de PP y Ciudadanos, da igual. Se da por descontado. En el caso del PSOE, resulta trascendente porque sus votos son necesarios para un presupuesto –el primero válido después de tres años– que ya está a punto. No sería la primera víctima política de Podemos en Cádiz. Ya se quedaron el camino Ana Camelo y Adrián Martínez de Pinillos cuando no había transcurrido ni un año de mandato, en un cambio de Gobierno local anunciado un domingo de agosto para que no se viera.

Todo lo que pide el PSOE acaba por pasar en San Juan de Dios. Todo lo que imcumple el PSOE desde Sevilla acaba por ser disculpado en San Juan de Dios. La enemistad, el enfrentamiento y el obstruccionismo quedan muy bien para contentar a los propios y hacer algo de campaña por adelantado.

Pero busquen documentos y llegarán a la conclusión de que los socialistas no sólo permitieron al alcalde llegar al cargo, también le están escribiendo más de la mitad del guión.