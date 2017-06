Patria y Ley

Muchos acontecimientos en los que se antepone el patrioterismo a la Ley. En otros simplemente la Ley se obvia. Y para llegar al cénit del disparate, cuando la Ley a aplicar es producto de la razón aseverada por la historia desde época inmemorial, supuestos doctos se oponen. Es la crónica semanal de la España de junio de 2017. Analicemos cuatro situaciones y entenderemos donde vivimos.

Primera. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ‘amnistía fiscal’, medida que permitió regularizar rentas no declaradas a un tipo reducido, sin exigencias de intereses, recargos ni sanciones. No solo alude el TC a la inconstitucionalidad del R.D-Ley 12/2012, por haber usado la figura del Decreto-Ley en un caso que afecta de forma relevante al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, sino que hace ciertas aseveraciones a tener en cuenta: considera que una amnistía fiscal es una medida que en lugar de servir a la lucha contra el fraude, se aprovecha del mismo para obtener ciertos ingresos tributarios y en segundo lugar, la recaudación así obtenida, in extremis, considerando la situación de previsible rescate del Estado por la UE, no queda legitimada ‘per sé’, ya que quiebra el objetivo de justicia del sistema tributario. Ya Felipe González en 1985 y 1991 hizo algo parecido. Un esparadrapo en la boca los de Podemos, su ideólogo económico Varoufakis lo ha hecho hace dos días en Grecia.

Segunda. La enésima y penúltima reunión del denominado Pacto Nacional por el referéndum, que a través de la argucia del lenguaje, se amparan en reclamar el derecho a decidir, cuando en el fondo lo que exigen es votar sobre la autodeterminación. Cada vez más, releyendo la historia, la comparación de la Alemania del nacional-socialismo y la Cataluña separatista de hoy, las confundo como realidades paralelas en determinados aspectos. Ciertos alemanes diseñaron la estrategia de la insurrección en un contexto de crisis económica y de valores importantes. Ahora muchos catalanes también. Los líderes alemanes consiguieron obtener creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanismo sirviéndose de la oratoria diseñada para enaltecer a las masas, apoyado por la eficiente propaganda del nacional-socialismo.

El objetivo de esos alemanes era establecer un Nuevo Orden, el de la Alemania del nacional-socialismo de absoluta hegemonía en el continente europeo. Para llevar a cabo todo ello no les importó violar el Tratado de Versalles firmado en 1919, por el que se establecía el marco legal de convivencia pacífica dentro de Europa. Los partidos nacionalistas catalanes exigen un orden nuevo, que no queda circunscrito a su territorio tal y como es conocido, sino que lo proyectan al pancatalanismo por ellos diseñado. Sus actitudes provocadoras hacia el resto de la población se suceden dentro de la estrategia prefijada, aunque ello suponga la violación flagrante de la CE.

Tercera. La estiba solo tiene un camino: el cumplimiento estricto y literal de la sentencia del TJUE. Su cumplimiento supondrá acomodar su regulación al Derecho europeo y en consecuencia a la Ley. Pepiño Blanco militarizó a los controladores aéreos por mucho menos. Lo único que hizo bien el insigne bachiller.

Cuarto. ¿Que se defiende por las asociaciones en defensa de la sanidad pública, la sanidad pública o sus condiciones laborales? La sanidad está concebida en España como una prestación pública. Su modo de gestión posibilita la acción pública y privada, es lo que dice la CE. Dichas asociaciones formadas por personal sanitario absolutamente ideologizados, defiende sus condiciones de trabajo exclusivamente, sobre la base de exigir que el presupuesto sea ilimitado. Una vez más se incumple una Ley, en este caso de la naturaleza, la que dice que el dinero es un bien escaso. Amancio Ortega ha conseguido delimitar de manera bien visible su generosidad, con la idiotez ideologizada de cierta izquierda. Termino. Los estadounidenses entienden que su patria es la nación dentro de su Constitución. Montoro y Puigdemont, no aleguen a la patria y cumplan la Ley. ANESCO y Coordinadora de estibadores, Uds. también. Médicos de esas siniestras asociaciones, apliquen la Ley del sentido común y acepten un mundo libre. Que sean los ciudadanos los que decidan. Algo así como el llamado ‘cheque escolar’, debería ser implantado en nuestro sistema sanitario, se combinaría lo público y lo privado y el ciudadano vería satisfecha su personal opción de la maximización de la utilidad de la prestación sanitaria.