El paro da un largo suspiro de alivio

Desde hace demasiados años, en la provincia de Cádiz cuesta hablar de paro y desempleo más que en cualquier otra zona de España, casi de Europa. Pero por una vez, en mucho tiempo, ese dolor es menor, desciente, se mitiga y se alivia. Durante décadas sus índices en este fundamental apartado socieconómico han sido tercermundistas y condenaban a un insoportable número de familias a la exclusión social. Ha sido así desde hace demasiados meses. La innegable realidad de la economía sumergida siempre se consideró un elemento paliativo, que distorsiona la realidad del mercado laboral de la provincia pero la tragedia colectiva permanecía.

Con esta premisa básica, fundamental, también es una realidad que la problemática del paro evoluciona a mejor en toda España como no lo ha hecho desde la década anterior. Cádiz, España, recuperan números que no conocían desde 2009 y todo apunta a que la tendencia seguirá positiva, al menos, hasta final de año. Son cinco meses de caída consecutiva del desempleo. El pasado junio se cerró con casi 7.000 personas menos en las listas gaditanas y la cifra total es la menor desde 2011. El número de parados en España ya casi roza la simbólica barrera de los tres millones, el objetivo soñado de los 20 millones de personas cotizando parece por primera vez alcanzable en esta década.

Se encadenan, uno tras otro, los meses con bajadas históricas. En muchas zonas del país, en varias provincias de su mitad septentrional, el paro vuelve a bajar del 15% y se acerca incluso al 10%, en unas cifras que empiezan a recordar a las que existían antes del inicio de la recesión, en 2007. Sin embargo, Cádiz aún vive al margen de esa realidad. Aunque el descenso también es contínuo y esperanzador, su realidad era tan sumamente grave que el alivio todavía no es suficiente. Los descensos encadenados del paro no sirven para que su porcentaje baje del 30% de la población activa y no se espera que pueda hacerlo en todo el año, salvo milagro de la temporada turística veraniega.

Llegados a este punto, más que analizar si el paro que existe es mucho o poco, cabe exigir que alguien dé una explicación, al menos, sobre los defectos estructurales que condenan a esta provincia a tener un nivel de paro que dobla, cuando no triplica, al del resto de los territorios de España. Cuando los ciclos económicos son positivos, sucede. Cuando son malos, también. Ahí está la cuestión.